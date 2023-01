Puerto Real se presenta en Madrid como "el último bastión del Constitucionalismo"

Gastronomía, naturaleza, cultura, su lugar estratégico y, sobre todo, la conmemoración del Bicentenario de la Batalla del Trocadero, han centrado la presentación de la oferta turística de Puerto Real, en la Feria del Turismo, Fitur, que desde este miércoles se celebra en Madrid.

La Villa ha acudido a esta importante cita para el sector bajo el paraguas del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz. La alcaldesa, Elena Amaya, acompañada del concejal de Turismo, Pedro Olmedo, ha sido la encargada de resaltar las bondades de un municipio que “aunque es conocido por ser una ciudad industrial, algo que vamos a seguir defendiendo, tiene una excelente oferta turística para quienes nos visitan”, dijo la alcaldesa.

La primera edil comenzó su intervención lanzando preguntas al público asistente. “¿A quién no le gusta comer bien? ¿A quién no le gusta disfrutar de unos excelentes paisajes? ¿Quién no quiere estar en un lugar estratégico en el centro de la Bahía de Cádiz?”, lanzó la alcaldesa al aire. “Si alguien responde que no, es que es poco inteligente”, añadió.

Destacó Amaya que es Puerto Real una ciudad que se abre al turismo internacional, especialmente gracias al turismo ornitológico, al ser el municipio con el mayor número de salinas en los que poder avistar multitud de especies y disfrutar del proceso migratorio de las aves.

“Solo había que poner color y calor al turismo en Puerto Real, para que este creciese un 20%”, dijo la alcaldesa haciendo alusión al aumento de visitantes que experimentó la ciudad el pasado verano, según los datos de la Oficina Municipal de Turismo.

Pero si algo ha centrado la presentación de la oferta de la Villa ha sido el importante acontecimiento que se va a celebrar este 2023: El Bicentenario de la Batalla del Trocadero, cuya efemérides está señalada para el 31 de agosto de 2023, pero cuyo programa de actos ya está en marcha desde el pasado año. “No podemos olvidar que Puerto Real fue el último bastión del Constitucionalismo ni que esa batalla cambió el curso de la historia”, apuntó.

Antes de cerrar su intervención, la alcaldesa pidió que le acompañasen en el escenario del Patronato en Fitur, a algunos de los empresarios turísticos de la Villa que han acudido a la Feria. Entre ellos, los gerentes del Gran Hotel Ciudad del Sur, del Cortijo Guerra y de la empresa ‘La liebre de marzo’.