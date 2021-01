Puerto Real 2021: Presupuesto, viviendas y centro comercial

El primer punto de la lista de objetivos del Ayuntamiento de Puerto Real para el 2021 no difiere mucho de la que hacemos todos cada comienzo del año: marcar una propuesta “repetida” que no cumplimos el año anterior, ni el anterior… y así hasta llegar a 2014. La Villa quiere contar con un presupuesto municipal que se viene prorrogando desde esa fecha. Desde entonces no se ha sido capaz de poner en marcha un presupuesto que se ajuste a la realidad actual, que no esté engordado con unas cifras de ingresos que el Consistorio no maneja ni de lejos. Por ello, la base del 2021 se sustenta en su aprobación y en la política de reducción de la deuda del Ayuntamiento.

Aun así, no se abandonan grandes proyectos como el de ‘Entrevías’, al que el equipo de Gobierno espera poder dar forma a lo largo del año. Se trata de la creación de un centro comercial para medianas empresas. Este espacio, señalado y preparado para albergar una gran superficie comercial desde hace más de una década y que acumula una larga lista de intentos fallidos, podría encontrar en este 2021 su propuesta definitiva.

Un reto del municipio es la vivienda social. Por ello, en la agenda del 2021 se marca en rojo iniciar el Plan Municipal de Vivienda que contempla la creación de casi 500 viviendas de VPO en zonas como el antiguo Sancho Dávila (este proyecto va ligado a Entrevías), Casines y la parcela de María Auxiliadora, junto al recinto ferial.

Sin duda alguna, una de las principales apuestas del municipio es la propuesta que la Villa ha presentado a las ayudas Next Generation: tres proyectos estratégicos y un conjunto de iniciativas que hacen que el valor estimado de la propuesta de Puerto Real se eleve a más de 50 millones, y abarque un total de 100 actuaciones. Una de las más destacadas es la implantación de un Centro de Industrias Digitales en los terrenos de la antigua factoría de Delphi, que, según el Ayuntamiento de la ciudad, podría llegar a dinamizar más de 2.500 puestos de trabajo en el ámbito tecnológico.