Antonio Romero abandona Adelante Puerto Real junto a Pontones y García

El grupo municipal de Adelante Puerto Real se ha roto. Este lunes, tres concejales de la coalición de Podemos e Izquierda Unida han anunciado su marcha. Se van: Antonio Romero, que encabezó la lista, y los ediles Fátima Pontones y Mario García. Los tres llegaban a la coalición en representación de Podemos Puerto Real. Después de la ruptura de Adelante Andalucía, tras la marcha de Teresa Rodríguez y otros siete diputados, se esperaba que esto también se produjese a nivel local en la confluencia de Adelante Puerto Real, y así ha sido. Aunque cada uno de ellos tiene, además, razones personales que le han empujado a tomar la decisión, el principal motivo que comparten es su desacuerdo con las últimas decisiones tomadas por las direcciones de Podemos e Izquierda Unida en Andalucía.

“La decisión que se ha tomado de expulsar a nuestros compañeros del Parlamento Andaluz, decapitando cualquier intento de pluralidad dentro de la organización, ha sido la gota que ha colmado el vaso. A mí me parece un ataque a la democracia, una treta para conservar privilegios y tapar las vergüenzas de pactar, porque no hemos venido aquí para ser la muleta del PSOE y sí para ser una verdadera alternativa”.

Para Romero no tiene sentido seguir en una organización con la que dice, no comparte “la obediencia a las direcciones autonómica y nacional, ni defiendo un proyecto de Unidas podemos que, aunque es respetable, no es el que me hizo llegar hasta aquí”. Insiste Romero en que Podemos ha cambiado mucho a lo largo de estos años y cree que hay que volver a los principios y seguir construyendo desde lo social. También anuncia que participará en el nuevo proyecto liderado por Teresa Rodríguez, ‘Andalucía no se rinde’, una plataforma de “debate” que se marca el objetivo de conformar una “alternativa de izquierdas coherente y de obediencia andaluza”.

Entre las razones que han dado Romero, Pontones y García para justificar su salida del grupo municipal, también hay algunas centradas en la política más local, donde dice que existe falta de entendimiento con el actual equipo de Gobierno, por lo que creen que su labor de oposición está siendo muy poco útil. “El nulo talante del equipo de Gobierno con su mayoría absoluta, no solo aplasta cualquier intento de participación sino que cuando no critica, humilla. Poco se puede aportar a quienes no quieren que aportemos”, ha dicho el que fuese alcalde del municipio la pasada legislatura.

Por su parte, Fátima Pontones, añadió que poco se parece la situación actual a lo que se pretendía el 15 de marzo de 2011: “Cambiar un sistema político perverso de cortijo, sueldazos y pelotazos, y hacer que las instituciones estuviesen al servicio de la gente y no al contrario, como ocurre actualmente en nuestro pueblo”. Pontones incluso llego a asegurar que “el PSOE es un gran enemigo de la gente de abajo, que sistemáticamente ha traicionado a los trabajadores y que, como se decía en el 15M, PSOE y PP la misma mierda es y, por lo tanto, jamás habría que gobernar con ellos”.

García, ha recordado que “hace un año y medio prometimos mirar adelante y yo lo hice por mi ‘puertorrealeñismo’ y ante la brújula de la dignidad”. Sin embargo, “pasado este tiempo, nos hemos encontrado de frente con la soberbia y el rodillo, la cerrazón y la incompetencia del equipo de Gobierno y con coordenadas distintas de las organizaciones a nivel estatal”. Ambos han mostrado su ilusión por “recuperar las bases, la calle, la gente, reorganizarnos desde abajo que es desde donde se consiguieron los verdaderos logros, y recuperar el entusiasmo”.

El grupo municipal de Adelante Puerto Real cuenta actualmente con ocho concejales. De ellos dos los aporta Izquierda Unida y los seis restante Podemos. La marcha de Romero, Pontones y Gracia, deja a la representación de Podemos en manos de Ascen Ruiz, José Antonio Montilla y Carlos Ruiz-Henestrosa. Ahora, los tres nombres que, en principio, deben de ocupar las vacantes son: María Isabel González, Roberto Carlos Bernal y Lola Rodríguez. No obstante aún está por ver si se producen algunas renuncias a las actas de concejal y el peso de cada formación en las nuevas incorporaciones.

La salida de Antonio Romero del Grupo Municipal de Adelante Puerto Real supone también su marcha como diputado provincial en el grupo de Adelante Cádiz. En este caso lo más probable es que sea sustituido por el portuense, Alejandro Gutiérrez, concejal y portavoz de Adelante El Puerto.

Romero ha reconocido que su “honestidad” en la rendición de cuentas ante los medios de comunicación a veces ha sido contraproducente - “me ha faltado más picardía”, ha reconocido- pero, en cualquier caso, “desde el primer día, siempre he dicho que a mí el sillón me quema”.