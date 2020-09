"El racismo es peor que el coronavirus"

Se llama Massonga Faye, es senegalés pero desde hace ya mas de tres años se considera un puertorrealeño más. El pasado jueves, cuando esperaba a ser atendido en el Centro de Servicios Sociales 512 viviendas recibió varios disparos en un costado. "Aún tengo la bala dentro porque todavía no han podido sacármela", dice el joven.

El supuesto autor de los disparos fue un hombre de 41 años, vecino de Puerto Real, que ya ha sido detenido y se podría enfrentar a varios delitos similares. Además de Massonga, otro joven denunció el mismo hecho ocurrido una semana antes, y este lunes se ha conocido que existe un tercer afectado por un episodio idéntico. Probablemente, si Massonga Faye no hubiese necesitado de atención médica y su traslado en una ambulancia, estos casos nunca se hubieran conocido porque los jóvenes tienen miedo a presentar una denuncia. Lo han hecho ahora de la mano de la APDHA.

"No es una casualidad, es un acto de racismo", asegura Massonga Faye, que este lunes ha participado junto a alrededor de 200 personas, en una concentración de repulsa al racismo y la xenofobia, que ha contado con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Plataforma Puerto Real Solidaria y el Ayuntamiento de Puerto Real.

El joven recuerda con temor lo que vivió a las puertas de los Servicios Sociales, donde dice que acudió para "intentar arreglar el arraigo familiar, no a pedir nada porque yo me gano la vida como puedo, con la venta ambulante", explica. Él, como el resto de senegaleses que han participado en la concentración, dicen sentirse "muy queridos en Puerto Real", donde habitualmente no tienen ningún problema.

Lo corrobora Ibrahima, que en nombre de todos leyó un manifiesto. "Queremos dar las gracias a la ciudad de Puerto Real por todas las muestras de apoyo que estamos recibiendo en estos días", comenzó diciendo. "Queremos dejar claro que estos hechos, causados por una persona, no tienen nada que ver con la manera de ser de nuestros vecinos. La Villa de Puerto Real siempre nos ha acogido y se ha mostrado solidaria, demostrándolo una vez mas durante el confinamiento en el que pasamos momentos muy complicados", dijo el joven

En su manifiesto condenó las agresiones y actos racistas y xenófobos, "que cada vez se extienden más en muchos lugares del mundo, y últimamente en España, fomentados por grupos políticos de la extrema derecha".

La comunidad senegalesa dijo que "esto no es fruto de la casualidad sino ataques que pueden constituir delitos de odio". Y del mismo modo que dejaron claro que son un grupo de personas agradecidas, manifestaron que "vamos a seguir luchando por nuestros derechos y mostrando nuestra indignación por lo ocurrido".

En nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Cati Parra, también dio lectura a un manifiesto en el que apoyaron las reivindicaciones de la comunidad senegalesa y condenaron los hechos ocurridos. "Nos quieren hacer creer que estos atentados están perpetrados por individuos con alguna enfermedad mental, pero sabemos que solo tienen el único objetivo de destruir la convivencia pacífica de la que disfrutamos desde hace muchos años".

La APDHA, que seguirá denunciando todas estas agresiones, finalizó recordando que los Derechos Humanos son universales, y utilizando las palabras de la la activista Angela Davis: "En una sociedad racista no basta con no ser racista. Hay que ser antirracista".

En el acto de este lunes participó también la alcaldesa, Elena Amaya, junto con gran parte del equipo de Gobierno y representantes de todas las formaciones políticas. "Puerto Real es un pueblo solidario y lo que ha ocurrido con esta mancha no va a quedar impune. Las puertas del pueblo de Puerto Real son vuestras. Somos hermanos, amigos y siempre tendréis nuestro apoyo", dijo Amaya

Para cerrar el acto quiso tomar la palabra Massonga Faye, uno de los jóvenes agredidos, que solo quiso decir una frase: "El racismo es peor que el coronavirus".