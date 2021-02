La AMPA del Reggio pide a la Junta que no elimine líneas en Infantil y Primaria

El colegio de Infantil y Primaria Reggio sufrirá el próximo curso escolar (2021/2022) un recorte de líneas. En concreto, perderá una de las líneas de Educación Infantil de tres años y otra de primer curso de Primaria. La Asociación de Madres y Padres del centro, la AMPA ‘Entrevías’, ya ha enviado escritos al Jefe de Planificación Educativa y al delegado de Educación en Cádiz, pidiendo que se dé marcha atrás y se mantengan.

“Nosotros entendemos que si no hay alumnos suficientes se elimine la línea, pero no que se haga antes de saber la demanda y que deje a los padres sin opciones para poder matricular a sus hijos en nuestro centro”, dice Ana García, presidenta de la AMPA.

Explica que, en el caso de la línea de primer curso de Primaria, será ocupada al 100% por los alumnos de infantil de cinco años que ya están en el centro. “Son 25 alumnos actualmente por lo que la ratio se cumpliría con ellos sin que el centro pueda ofertar ninguna plaza para ese nivel”, apunta García. Además, recuerda que al tratarse del primer curso de educación obligatoria, hay padres que optarán por llevar a sus hijos a ese centro y se encontrarán con la lista cerrada. “A esto añadimos el hipotético caso de que algún alumno pueda repetir curso y coincida con este grupo que ya tiene la ratio completa, algo que se irá arrastrando durante los seis años de educación Primaria”.

Dicen en la Asociación de Madres y Padres que “una vez que se pierde una línea es muy difícil recuperarla” y ya piensan en el problema que se encontrarán dentro de dos años, cuando los alumnos de las dos líneas de infantil de cuatro años, alrededor de 40 escolares, tengan que entrar en Primaría. “¿Qué pasará entonces? ¿Enviarán a otro centro a los alumnos que resten una vez cumplida la ratio?”, se preguntan.

Por ello, piden a Educación que se mantengan las líneas actuales y que, en caso de que no se cubran, que entonces se eliminen, pero que no lo hagan desde el inicio imposibilitando a las familias poder optar al único colegio público de la zona centro de la ciudad. “Tampoco sabemos cómo estará la situación sanitaria en el mes de septiembre y no queremos aulas masificadas que compliquen aún más la situación”, finalizan desde la AMPA ‘Entrevías’.