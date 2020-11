Puerto Real lanza una campaña para adelantar las cenas en hostelería a las 20:00h

"¿Y si salimos a cenar a las 20:00 horas?". Lo propone el Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación municipal de Comercio. Es una campaña para intentar salvar el sector local de la hostelería, invitando a los vecinos de Puerto Real a que adelanten el horario habitual de la cena en los bares y restaurantes.

El toque de queda impuesto en toda España, que en Andalucía está vigente entre las 23:00 a 6:00 horas, hace que los bares y restaurantes del municipio tengan que prepararse para cerrar sobre las 22:00 horas, imposibilitando poder dar el servicio de cenas, al menos si se mantiene la dinámica a la que estamos acostumbrados en esta zona.

"Teniendo en cuenta que los bares y restaurantes son parte importante de la vida de nuestros barrios y que está resultando un sector muy perjudicado por la pandemia, desde el Ayuntamiento animamos a la ciudadanía a realizar un esfuerzo en el cambio de hábitos, adelantando la cena a las 20:00 horas, colaborando así con la hostelería del municipio que tendría mayor margen para ofrecer este servicio", dice el Ayuntamiento de la Villa en la campaña que han lanzado este jueves.

En palabras del teniente de alcaldesa delegado de Comercio, Manuel Izco, “solo tenemos que cambiar un poco nuestros hábitos, no supone un esfuerzo cuando se trata de apoyar a nuestra hostelería. Este sector sí que hace un continuo y duro esfuerzo por seguir adelante en estos difíciles tiempos”.

La campaña se ha lanzado este jueves, pensando en la situación actual, aunque quizás tenga poco tiempo de vida ya que existe la posibilidad de que la Junta de Andalucía limite aún más las restricciones de movilidad a partir del lunes. El presidente andaluz, Juanma Moreno, no descarta ninguna medida si la evolución de la pandemia continúa descontrolada. Moreno insistió este miércoles en acometer medidas más "drásticas". Si las cifras epidemiológicas se mantienen, "no nos queda más remedio que limitar la movilidad y los horarios de abajo a arriba" y, llegado el caso, adelantar el toque de queda hacia la tarde, "para no dañar más a la productividad matinal, que es la que tiene el pico más alto de actividad", manifestó el presidente andaluz en un foro público celebrado en Málaga.