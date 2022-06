Puerto Real se queda fuera de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha aprobado la concesión de la distinción de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' a un total de 20 ciudades y municipios, entre los que se encuentran dos localidades de la provincia, San Fernando (en la categoría B, municipios de 20.001 a 100.000 habitantes) y Algeciras (en la categoría C, municipios de más de 100.000 habitantes).

No aparece en el listado de distinguidos el municipio de Puerto Real, que a finales del pasado año formalizó la solicitud, con el respaldo de las principales industrias, entidades, organismos y medios de comunicación, no solo de la localidad, sino también a nivel provincial, regional y nacional.

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha lamentado la “oportunidad perdida” que representa el hecho de que Puerto Real se haya quedado fuera del listado de distinciones. El Ayuntamiento de la localidad había apostado fuerte por obtener tal reconocimiento, al considerar que el municipio cuenta con las herramientas y el contexto necesarios para tal catalogación y ser incluida en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso) que, además de compartir experiencias, permite optar a nuevos fondos del citado ministerio.

En este contexto, Amaya expone que “nuestra idea es que, sin compararnos con nadie, Puerto Real es la mejor candidatura para haber obtenido esta distinción. Recordamos que el 70% de los más de 2.000 investigadores de la UCA tienen su sede en Puerto Real; que Puerto Real ya tiene un plan de innovación en ejecución, el Plan +Ciudad, aprobado por la unanimidad del pleno del Ayuntamiento; que las empresas públicas de Puerto Real ya realizan proyectos nacionales de I+D+i; y que la propuesta de nuestro municipio ha sido esponsorizada por más de 25 entidades, entre ellas, la Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Universidad, APBC, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, clústeres y sindicatos, además de las empresas tractoras del municipio como Navantia, Dragados o Airbus y los principales medios de comunicación”.

A la hora de buscar explicación, la primera edil afirma que “tememos que el estado económico-financiero del Ayuntamiento ha tenido que pesar en la decisión tomada por el ministerio. De ser así, pensamos que es una oportunidad pérdida para, precisamente, aprovechar estas distinciones para incentivar y premiar a localidades como Puerto Real que, a pesar de las dificultades, están poniendo todo lo que tiene para posicionar a la ciudad como la ciudad industrial y del conocimiento de la Bahía”.

El reto ahora, según manifiesta, es “seguir trabajando, porque el no a la candidatura como Ciudad de la Ciencia y la Innovación lo usaremos como motivación extra para colocar Puerto Real en el lugar que merece”.

En esta línea, Elena Amaya apunta que “sería más fácil no exponerse y desistir de presentar a la ciudad a este tipo de distinciones, pero no es el objetivo que nos propusimos cuando aprobamos nuestro plan de innovación, por lo que desde ya anuncio que no vamos a cejar en el empeño de posicionar a Puerto Real donde entendemos tiene que estar”.

Hay que recordar que gracias al Plan +Ciudad el Ayuntamiento de la localidad ya ha obtenido fondos para proyectos de I+D, para la renovación del alumbrado público e, incluso, fondos Next Generation, “con lo que se demuestra que es una herramienta útil por la que vamos a seguir apostando”.

Por último, el Ayuntamiento va a solicitar al Ministerio de Cultura y Ciencia conocer la puntuación recibida, con el propósito de “poder hacer una lectura crítica y preparar desde ya la candidatura a la próxima convocatoria”.