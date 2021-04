Una única voz frente al cierre de Airbus, 48 horas antes del posible anuncio

Dos días antes de que se celebre la reunión del Comité Europeo de Airbus en Amsterdam, prevista para este miércoles, en la que se podría hacer oficial el anuncio de cierre de la planta de El Trocadero (Puerto Real), se ha celebrado una “cumbre por Airbus” en la que han participado representantes políticos a todos los niveles.

Todo con la intención de lanzar el mensaje de unidad que los trabajadores llevan meses pidiendo, para hacer un frente común contra la posible salida de Puerto Real del gigante europeo. Los comités de empresa de Puerto Real y El Puerto han acudido al encuentro con una declaración basada en que Puerto Real se mantenga dentro del conjunto de Airbus. “No hay novedades al respecto y aún estamos a tiempo. No se puede agotar ninguna posibilidad”, manifestó el presidente del Comité de Puerto Real, Juan Manuel Trujillo , antes de iniciar la reunión.

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, llegaba al encuentro para trasladar a los alcaldes el análisis llevado a cabo por parte de la Consejería respecto al sector aeronáutico en la provincia de Cádiz. También para pedir al Gobierno central que contribuya con todos sus recursos para que, no solo continúe la actividad sino que tenga una carga mayor. “Para esto necesitamos proyectos tanto del ámbito civil como el militar”, dijo Velasco, matizando que “la Junta de Andalucía no puede comprar aviones, pero el Gobierno central sí. Por eso le pedimos también que acelere el despliegue de recursos para que la industria auxiliar que suministra a Airbus no desaparezca. Son personal altamente cualificado que no se puede perder porque es lo más valioso que tenemos y debe ser una prioridad”.

Velasco manifestó que se está en continuo contacto con el Gobierno central y con la empresa que “no ha dado ninguna confirmación en ningún sentido. Esperamos que en los próximos días sí haga declaraciones precisas y, a partir de ahí, veremos lo que se puede hacer”.

En cualquier caso aseguró que “es posible salvar la factoría de Puerto Real”, que, como otras, está sufriendo una crisis derivada de la pandemia. “Es una situación coyuntural que los expertos estiman que se superará en dos o tres años, aunque a esto hay que añadir factores estructurales derivados de la caída del A380, que poco a poco se pueden ir absorbiendo con nuevos proyectos que los sustituyan y eso es lo que solicitamos al Gobierno”.

En nombre del Gobierno central participó el subdelegado en Cádiz, José Pacheco, quien recordó que “desde el minuto uno” el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está manteniendo reuniones al más alto nivel con los altos ejecutivos de Airbus para "garantizar los puestos de trabajo y eso se ha conseguido”. Insistió en que se han puesto sobre la mesa 185 millones en el Plan Tecnológico Aeronáutico, un aerofondo de 100 millones de euros y una apuesta por la formación y por la I+D+I, del que se hace un seguimiento. “Queda seguir trabajando para evitar el cierre. Airbus es una empresa privada en la que España solo tiene poco más de un 4%. por eso la solución no pasa porque solo una administración apueste por el mantenimiento de la planta, todas las administraciones, de la mano de los trabajadores, debemos ir a una para intentar conseguir que no se cierre y ese es el objetivo con el que nos reunimos hoy, sin buscar reproches”.

En la misma línea habló antes de la reunión, la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, que convocaba este “frente común” ante una “decisión que se tomará en pocos días”, y ante la que “hay que presionar a la empresa para que la planta de Puerto Real no se cierre”.

En el encuentro han participado: El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco; la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García; el presidente de la Mancumunidad de Municipios de la Bahía, David de la Encina; los alcaldes y alcaldesas de Puerto Real (Elena Amaya), Cádiz (José María González), El Puerto (Germán Beardo), San Fernando (Patricia Cavada) y Chiclana (José María Román); los secretarios generales de UGT y CC.OO en Cádiz, Antonio Pavón y Lola Rodríguez; y los presidentes de los comités de empresa de Airbus en Puerto Real y El Puerto.