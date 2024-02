'Plumero de Oro' para Jorge Cruces tras más de 25 años de Carnaval en Puerto Real

Conocido en Puerto Real como ‘Jordi’, Jorge Cruces Vázquez es una de las personas destacadas del Carnaval de Puerto Real, pues ha sido componente, letrista, músico y director de treinta agrupaciones a lo largo de los 25 años que lleva participando en la fiesta.

Además de autor y componente, Jordi fue designado como Jartible del Carnaval en 2009 y pregonero de la fiesta en 2013. También fue reconocido en 2018 con el prestigioso premio a la labor carnavalesca ‘El Diaria’.

Desde que se inició en el año 1993 con la comparsa juvenil Al Andalus, ha alternado su participación en comparsas y chirigotas, siendo además de componente autor d muchas de ellas.

También ha sido una de las personas que más ha apostado por la cantera del carnaval, siendo creador de muchos grupos de jóvenes, especialmente en la modalidad de comparsas. Su última participación fue con la comparsa ‘Las que no pierden el tiempo’, en el Carnaval 2023. El homenajeado recibirá su galardón en el transcurso de la Final del COAC 2024 que tendrá lugar el jueves 8 de febrero en el Teatro Principal.

Las agrupaciones en las que Jordi ha participado son las siguientes: Al Andalus (1993), En la cumbre (1994), Vigías de Occidente (1995), Los recortaítos de Mateíto (1997), La colección (1998), The Piñoneros (1999), El caldero de coplas (1999), Los Erales (2000), Cafetales (2000), @.com (2001), Aquelarre (2001), Soltando riendas (2001), Druidas (2002), El valle de los caídos (2003), La tierra prometida (2004), Restaurante Casa Paulino (2004), El cascarrabias (2005), El guerrero ártico (2005), La maestría (2006), Sueña la Margarita con ser romero (2006), La bienvenida (2007), El futuro en mis manos (2007), El coleccionista (2008), Un Puerto Real… (2010), De Feria en Feria (2010), La música en la calle (2011), Nathura (2011), El nuevo mundo (2012), Adivina quién viene a cenar (2012), El rincón de Canalejas (2013), La rosa de Palestina (2013), El abogado del diablo (2014), ‘Ay, qué alegría! (2015), Los carroñeros del astillero (2016), Los Puigdemont (2017), Sin ti no soy nada (2018), De pura cepa, chirigota virtual (2020) y Las que no pierden el tiempo (2023).