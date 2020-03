Los populares denuncian que la ciudad sigue sin presupuestos

El Partido Popular de Puerto Real denuncia que la ciudad lleva ya 1.730 días sin presupuesto municipal. Recuerdan que los últimos se aprobaron el 27 de julio de 2014, durante el Gobierno del Partido Andalucista, y desde entonces no se han vuelto a aprobar otros.

Los populares ven “cada vez más improbable” que haya presupuestos para 2020, al menos de manera inminente, porque “la legislatura arrancó hace ya casi 10 meses y aún no hay ni un triste borrador”. Vicente Fernández, portavoz del Partido Popular en la ciudad, dice estar preocupado porque “sin presupuesto no hay proyecto político”. Por ello lanzan un mensaje al bipartito de PSOE y AxSí, “que en la anterior legislatura reclamaban unos presupuestos y, ahora, en el mes de marzo, le preguntamos que los suyos para cuándo”. Los populares no quieren que vuelva a ocurrir lo de los últimos años y que se prorrogue nuevamente el documento “con los problemas económicos que conlleva para un municipio que mantiene una gran deuda”.