El PSOE saca adelante los Presupuestos 2023 para Puerto Real a diez días de acabar la legislatura

Puerto Real ha aprobado este jueves los Presupuestos Municipales 2023 presentados por el PSOE, en un pleno en que se han puesto todas las cartas boca arriba y se ha escenificado la total ruptura de la actual corporación que ya tiene la mirada puesta en el nuevo mandato.

Esta vez sí, el Ayuntamiento de Puerto Real celebró el que ha sido el último pleno municipal de la legislatura 2019-2023. Ha sido una sesión extraordinaria a diez días de que termine el mandato que, de algún modo, ha sido un reflejo de la propia legislatura. La primera parte de la sesión fue la del consenso y en ella se aprobaron por unanimidad las propuestas de distinciones del Día de la Villa.

La segunda, la de la crispación. Tal y como se esperaba, la campaña electoral entró de lleno en la institución durante el debate para la aprobación de los presupuestos del 2023, que salieron adelante con un voto totalmente dividido.

Votaron a favor los concejales del PSOE, la portavoz de Equo, el portavoz de Ciudadanos y la concejala de AxSí, Victoria Pérez. Se abstuvieron el resto de ediles andalucistas, y cuatro de los concejales de Unidas podemos. Concretamente, los tres de Izquierda Unida y José Antonio Montilla, inicialmente en las filas de Podemos pero que ahora se integra como independiente en las filas de la Confluencia. Los únicos votos en contra fueron los de los cuatro concejales de Podemos.

Tras la aprobación de los festivos locales para 2024: el 16 de febrero (viernes de carnaval) y el 3 de junio (lunes de Feria), el edil de Hacienda, Rufino Morillo, tomó la palabra para presentar el proyecto de Presupuestos 2023. Lo primero que hizo fue pedir disculpas por presentarlo en plena campaña electoral. “Pretendíamos traerlos antes, pero ha sido imposible”, aseguró.

Explicó el edil que “se trata de unas cuentas reales, que crecen en inversión y en el capítulo I, mejorando la prestación de servicios al conseguir un equilibrio entre ingresos y gastos, y asegurado las inversiones de la EDUSI y Next Generetion”. Los ingresos ascienden a 37.523.866 euros, lo que supone un incremento respecto del ejercicio 2022, del 3,62%. Los gastos previstos para 2023 ascienden a la cantidad de 37.423.106 euros, lo que supone también un incremento respecto del ejercicio 2022 del 3,94%. Es decir, el Presupuesto contempla 1.311.638 euros más de ingresos, y 1.470.585 más de gastos con respecto al Presupuesto 2022.

También detalló el aumento de la cantidad destinada al capítulo 6, que recoge las inversiones previstas durante el ejercicio, y que para 2023 se ha calculado en 2.132.000 euros. Según informó Morillo, este importe supone un incremento con respecto al año anterior de un 226%.

Por otra parte, el capítulo 1, correspondiente a los gastos de personal, aumenta asimismo en 700.000 euros, en gran parte por la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros, que contempla un incremento de retribuciones que, entre el periodo 2022-2024 pueden llegar hasta el 9,5%.

La propuesta contó con el respaldo de Verdes Equo, cuya portavoz, Vanessa Huertas, dejó claro su posicionamiento en una intervención en la que hizo un importante alegato recordando que, “a veces, en política, especialmente en campaña electoral, no se mira lo que puede ser mejor para el pueblo”. Manifesó la única concejala de Equo en el presente mandato, y que no va a formar parte de la Confluencia de Izquierdas junto al resto de sus compañeros de filas, que “nos equivoquemos o no, lo que facilite la gestión del Ayuntamiento será bueno para los puertorrealeños y es lo que debería tenerse en cuenta y no los intereses electorales. Hablo pensando en lo que le interesa a este pueblo ahora mismo y no en lo que interesa para las próximas elecciones. Por mi responsabilidad y compromiso por puerto Real, mantengo a favor mi voto para apoyar los presupuestos”, dijo.

En la misma línea se expresó el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Cisneros, quien también abandona la política tras el 28-M. Manifestó su apoyo a los presupuestos “por coherencia” y “por entender que la política no debe parar el desarrollo del pueblo ni aun estando en una campaña electoral”. También hizo alusión a que se garantizan los suelos de los funcionarios y puso en valor los meses de negociación del Gobierno con los grupos de la oposición para que se incluyesen la mayoría de propuestas.

Una de las intervenciones más duras fue la del portavoz de AxSí, Alfredo Fernández, quien tras hacer una cronología de la elaboración de los presupuestos, responsabilizando a Amaya de presentarlos a diez días de finalizar la legislatura. Acusó al Gobierno local de “trasladar a los trabajadores que no iban cobrar sus nóminas cuando no había problemas, y han intentado manipular la opinión de los empleados públicos diciéndoles que no había otro camino que aprobar el presupuesto”. Aun así, dijo Fernández que optarían por la abstención porque “no vamos a obstaculizar y a incrementar la incertidumbre de los trabajadores municipales, a sabiendas de que sois (por el PSOE) los responsables porque habéis utilizado este documento como estrategia electoral”.

Estas declaraciones provocaron el enfado de Rufino Morillo, de la delegada de personal y de la propia alcaldesa, que exigió a Fernández que pidiese disculpas a los trabajadores y a los sindicatos por llamarles “marionetas”, aunque le agradeció que cambiase el voto negativo de las comisiones informativas, por la abstención que anunciaba en el pleno. Esa abstención solo se mantuvo en tres de los cuatro concejales.

En un inesperado giro de guión, la concejala Victoria Pérez, la única del grupo andalucista que no forma parte de la candidatura para el 28 de mayo, dio un sí al presupuesto. Fue la forma de escenificar la ruptura que existía en el grupo tras deshacerse el pacto de Gobierno entre AxSí y PSOE. Victoria Pérez del Campo dio un voto favorable y aún no había terminado la votación, cuando ya estaba saliendo por la puerta del salón de plenos dando por finiquitado su paso por la política local.

Llamativo fue el caso del grupo municipal de Adelante Puerto Real (Unidas Podemos) totalmente dividido. Los cuatro ediles de Podemos rechazaron el documento. La postura la defendió Ascensión Ruiz, que calificó este jueves como “esperpento democrático” por aprobar unos presupuestos municipales “a prisa y corriendo” para “utilizar de forma partidista algo tan importante para nuestro pueblo”.

La edil morada criticó que la alcaldesa usase como “amenaza” para aprobar las cuentas municipales que “los funcionarios no van a poder cobrar sus nóminas”, algo que niega Podemos, que lanzó un mensaje de “tranquilidad” a los trabajadores. Aseguró que los sueldos de los trabajadores están asegurados.

El otro 50% del grupo municipal de Adelante Puerto Real se abstuvo. Los motivos los explicó el concejal de Izquierda Unida, José Alfaro, que también tacho el pleno de “electoralista” y argumentó que el presupuesto era “manifiestamente mejorable” y también acusó al PSOE de haber “difundido cuentos de forma maliciosa entre el personal municipal”.

No obstante, optó por la abstención después de plantear una serie de modificaciones que fueron aceptadas. Se centraron en incrementar las consignaciones referentes al programa de vivienda, aumentar la partida destinada a la recuperación de parques y jardines de las barriadas, subir la cantidad destinada a la mejora de instalaciones deportivas exteriores y un plan de actuación en barriadas, entre otros.