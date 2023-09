El PP de Puerto Real expulsa a Inmaculada Garrido del grupo municipal y la señala como "tránsfuga"

Aún no se han cumplido los 100 días del actual mandado corporativo y ya se ha producido la ruptura del Partido Popular de Puerto Real. La concejala Inmaculada Garrido, que ocupaba como independiente el número dos de la candidatura y actual concejala del Grupo Municipal del PP, ha sido expulsada y considerada “tránsfuga” por sus compañeros.

Este miércoles, el presidente del PP de la Villa y portavoz del grupo municipal, Vicente Fernández, ha anunciado que expulsa a su única compañera el grupo por “pérdida de confianza y falta de lealtad con quienes la votaron y a quienes representa”.

En una rueda de prensa, Fernández ha dado detalles junto al coordinador local del partido, Ramón Sánchez Heredia, número tres de la candidatura del PP y sustituto de Garrido en caso de que ésta acabe dimitiendo.

“La desconexión y la falta de comunicación de Inmaculada Garrido, no solamente con el PP, en cuya candidatura electoral no participó, sino con el propio grupo, nos lleva a una situación inaceptable”, dice el documento que los populares han registrado en la Secretaría General del Ayuntamiento”, comunicando la expulsión de la concejala. En el mismo se añade que se considera a la edil “tránsfuga no adscrita al grupo político”.

Pero más allá del documento oficial, los populares han dado detalles de la relación que mantienen con la edil expulsada. “Es imposible hablar con ella porque no atiende los mensajes ni las llamadas. La última comunicación que hemos mantenido ha sido a través de un telegrama, para informarle de que íbamos a expulsarla del grupo y animándole a que presente su dimisión”.

Los populares dicen no entender la actitud de la concejala, que ha manifestado públicamente su desacuerdo con el Grupo en la única ocasión en la que ha tenido oportunidad. Durante la celebración del pleno extraordinario celebrado el 12 de septiembre, rompió la disciplina de partido al votar con una abstención un asunto relacionado con el contrato del servicio de ayuda a domicilio, que el PP, al igual que el resto de grupos, voto favorablemente.

Los populares confían en que la edil recapacite, acabe entregando su acta de concejal, y no se mantenga como edil no adscrita en el salón de plenos. De momento, Fernández ya ha informado que, al ser considerada tránsfuga, solo percibirá del Ayuntamiento la dieta que le corresponde por asistir al pleno, pero no la asignación mensual de 600 euros, al no seguir adscrita al grupo municipal