Mascarillas artesanas en Puerto Real para suplir la falta de material sanitario

La falta de medios en la mayoría de hospitales se ha convertido en otro problema para afrontar la crisis. Lo mismo ocurre con la necesidad de mascarillas, guantes o soluciones hidroalcohólicas de los centros de salud. Los trabajadores del de Casines, en Puerto Real, están pidiendo este material a través de las redes sociales a los particulares que puedan tenerlo. También se solicita en el Centro de Salud Ribera del Muelle. Aprovechando el momento en el que los vecinos salen al balcón, cada día a las 20:00 horas, piden mascarillas a través de la megafonía de las ambulancias.

Y las peticiones están teniendo su respuesta. No están siendo pocos los colectivos o grupos de mujeres que se han unido para la fabricación, por ejemplo, de mascarillas. En estos días se está formando un colectivo de ‘Mascarillas solidarias Río San Pedro’, que aglutinan fuerzas para elaborarlas. Las mujeres que forman parte del grupo tienen tiempo y ganas de colaborar, pero escasea el material necesario para poder elaborarlas. Por ello piden a comerciantes o empresas que puedan tenerlo que también se animen a colaborar.

Otro caso es el de Nuria Sanz, vecina de Puerto Real que conocía la falta de material a través de familiares sanitarios del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. “Me manejo un poco con la costura y decidí que podía aportar algo”, dice.

Esta imagen, de los trabajadores del puerta del Mar creando sus propias mascarillas con restos de tela, le removió por dentro. "No me podía creer que se hubiese llegado a ese extremo", dice. Así que se puso manos a la obra, a confeccionar mascarillas de algodón con doble tela para que se le pueda colocar un filtro dentro. A ella se sumaron otras amigas y conocidas que comparten por redes los patrones y técnicas para su elaboración. Solo Nuria ha creado ya alrededor de medio centenar, y con el grupo de mujeres que comparte esta iniciativa superan fácilmente las cien.

“Tanto el personal sanitario como nosotras sabemos que esta no es la solución, que estás mascarillas no son tan eficaces como las que deberían de usarse, pero se ha llegado a una situación límite. O se usan estás o no se usa nada”, lamenta Sanz. Una vez que las mascarillas llegan al centro hospitalaria se someten a un proceso de lavado a altas temperaturas para su desinfección