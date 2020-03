"He vivido esta guerra en primera línea, aunque por otro virus"

Cuando todo el país está a punto de cumplir su primer día de aislamiento, un joven de Puerto Real, Manuel Núñez Valles, de once años, cumplirá su día 37. Un virus, en este caso el de la Gripe B, lo mantiene apartado de todo contacto mas allá de su padres y su hermana de 9 años.

Manuel pasó 18 días ingresado en el Hospital Puerta del Mar (Cádiz) -siete de ellos en la UCI- y tras recibir el alta lleva otros 19 días en aislamiento en su propio domicilio, 37 días alejado de la sociedad y de la escuela. Su "encierro" también fue por un virus, Gripe B en su caso, que acabó derivando en una Neumonía con derrame pleural. Por ello, él, junto a su familia, ha difundido un vídeo en redes sociales para pedir a la gente que se quede en casa. "He vivido esta guerra en primera línea de batalla, aunque por otro virus", cuenta el joven en el vídeo mediante una serie de carteles sin perder la sonrisa.

"Hicimos el vídeo para concienciar, porque me asomo a la venta y sigo viendo personas por la calle con total tranquilidad. Cosas muy insensatas y esto no es un juego", dice Marisa Valles, la madre del pequeño, quien asegura además que su hijo tampoco lo entiende. "Mama, la gente por qué sale a la calle si dicen que no se puede, ¿no tienen miedo?", pregunta el pequeño.

La familia se ve reflejada en los comentarios que ven en redes sociales o por teléfono sobre los días que quedan por delante, especialmente si hay pequeños en la casa. Dice Manuel Nuñez Benítez, el padre del joven, que hay que tener paciencia e intentar que el día a día sea lo mas normal posible. "Nosotros buscamos distracciones de todo tipo, desde juegos de mesa a la tecnología o reuniones familiares para charlas. Todo para que sea llevadero con dos niños en casa". En todo este tiempo, lo que mas echa en falta es la práctica del deporte, del fútbol y fútbol sala que practicaba a diario en el Club Deportivo La Salle y en la selección de fútbol 'Origen Andaluz'.

"Aunque a todos nos cuesta mucho lo cierto es que él nos da una lección, porque no puede salir ni a tirar la basura y está siendo muy responsable, tanto en las restricciones que tiene como en los deberes de la escuela que el profesorado del colegio Arquitecto Leoz no prepara desde que enfermó, comentan los padres.

El pequeño es una de las personas de alto riesgo. El Coronavirus podría tener consecuencias muy graves para para el y por ello pide la colaboración de todos. "Por favor. Por ti, por mi, por nuestros mayores, quédate en casa. Si yo puedo tú puedes también. Vamos a conseguirlo", dice el joven en el vídeo que finaliza con un mensaje muy claro: "La vacuna contra el Coronavirus se llama solidaridad. #Quédateencasa