Fiestas convoca el concurso de decoración de casetas de la Feria

La delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real ha publicado las bases del Concurso de Decoración de Casetas de la Feria 2022. Es un concurso ya tradicional con el que el ayuntamiento pretende dar mayor realce a la feria consiguiendo una mejor estética de las fachadas de las casetas instaladas en el Real para los días de celebración.

Podrán participar y ser beneficiarios de los premios de este Concurso todas las Casetas instaladas en el recinto ferial de Puerto Real, durante la celebración de la Feria de 2022, presentando la solicitud correspondiente. Las casetas participantes deberán cumplir todas las normas que se hayan dispuesto desde la Delegación de Fiestas en lo relativo a su instalación, apertura y funcionamiento.

Los premios de este concurso serán de 900 euros para el primero, 600 euros para el segundo y 300 euros para el tercero. La participación en este Concurso, y la obtención de premios en él, puede ser determinante en la ubicación de las casetas en ediciones posteriores de la Feria.

A efectos de decidir las casetas ganadoras de este Concurso, el Foro Municipal de Fiestas designará un jurado, compuesto por tres personas expertas en la materia (diseño, artes plásticas, fiestas, accesibilidad, etc.), y otra que hará las veces de secretaría y que actuará con voz pero sin voto.

Dicho Jurado tendrá en cuenta, a la hora de emitir su puntuación, la decoración exterior, valorando el diseño, estructuras, pintura, acabado e impresión de conjunto. También la decoración interior (exornos feriales, mobiliario, limpieza, iluminación, tipismo, etc), y las novedades de la decoración, destacándose las fachadas e interiores no instalados anteriormente, y no puntuando las portadas repetidas de años anteriores o levemente retocadas. Así mismo, el Jurado podrá tomar en cuenta otros aspectos que considere destacables en la decoración de las diversas casetas.