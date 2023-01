Fernández se presenta como candidato de AxSí con el aval de su palabra y su trabajo

En el Centro Cultural San José se presentó oficialmente a Alfredo Fernández Escolar como candidato de AxSí Puerto Real para las próximas elecciones municipales. Un acto que contó con numerosos militares y simpatizantes, y con las intervenciones distintos representantes del partido. El primero en tomar la palabra fue el concejal de AxSí en Puerto Real, Manuel Izco, que puso de relieve la valía de Fernández en su última etapa como concejal en el Gobierno municipal antes de la ruptura del pacto, y alabó su valentía para dar un paso al frente.

Después de que la portavoz de la coordinadora local de la formación, Sandra Rodríguez, diese lectura al acta en la que se acordó designar candidato a Fernández, tomó la palabra Fran Romero, coordinador territorial de AxSí, quien adelantó que la formación ya ultima la designación de sus candidatas y candidatos para los distintos municipios de la provincia. “Gente como Ismael Beiro en Cádiz y Alfredo en Puerto Real representan el cambio necesario en sus respectivos municipios. Puerto Real necesita al frente de la Alcaldía a una persona como Alfredo, un ser humano excepcional, trabajador, serio, sensato y comprometido”, dijo.

Alfredo Fernández también recibió el apoyo de la ex alcaldesa andalucista de Puerto Real Maribel Peinado, que pasó el relevo al nuevo candidato. “Te paso el testigo con la mayor ilusión y desde el corazón. Alfredo, tú representas la vuelta a la sensatez, la educación, la cordura y la confianza. Sabemos que serás el próximo alcalde de Puerto Real. Me siento orgullosa de ti. Te voy a decir lo mismo que tú me dijiste en su día: me tienes a tu disposición cuando necesites”, afirmó Peinado.

Antes de que el candidato tomase la palabra, Alfredo Fernández recibió también el apoyo de Modesto González, coordinador de nacional de AxSí, Modesto González. “El andalucismo se ha hecho fuerte desde el municipalismo en la provincia de Cádiz y estoy convencido que las próximas elecciones van a suponer un punto de inflexión para que el andalucismo regrese con la fuerza que se merece”, dijo en el acto en el que se contó con una actuación flamenca a cargo de la cantaora, Rocío Fantova, acompañada a la guitarra de Javi Vadillo y Manuel Fantova a las palmas.

El candidato aseguró, tras tomar la palabra, que está preparado para hacer de Puerto Real el bastión del esfuerzo y de la honestidad. “Muchas gracias de corazón por esta movilización tan importante, por haber venido de todas las barriadas del municipio, de todas las asociaciones y entidades. Mostráis con vuestro apoyo una foto fija, una imagen de que queréis acompañarnos en un camino intenso y de futuro. En definitiva, hoy es un día histórico para el andalucismo en Puerto Real, otro más”, indica Fernández.

Aseguró que “los andalucistas no han venido a mostrar fachada, ni postureos absurdos que nada aportan al desarrollo de este pueblo, sino a arremangarnos y a ponernos a trabajar por ese modelo de ciudad que tan claro tenemos desde el minuto uno: el de la industria, el empleo y el Puerto Real universitario que nos quieren arrebatar y que ahora algunos callan obedeciendo a las siglas de su partido”.

“Hoy arrancamos el proyecto de la ilusión y quiero que seáis transmisores de esa ilusión y dediquéis vuestro esfuerzo a compartirla con la gente. Y lo vamos a hacer posible porque venimos con la sinceridad de poder mirarle a la gente a la cara y hacerlo, sobre todo, con la decencia de haber cumplido con nuestro trabajo, con el valor de la palabra que es el mayor patrimonio de los andalucistas de Puerto Real y así lo hemos demostrado”, concluyó Fernández.