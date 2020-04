Se han puesto manos a la obra, según dicen “ante la lentitud o imposibilidad de los Servicios Sociales del Ayuntamiento para atender a la urgente necesidad de muchas familias de la barriada de El Río San Pedro”. La Plataforma Vecinal Río San Pedro y el Comando Verde han unido sus fuerzas para ayudar a las más de treinta familias, la mayoría de ellas con menores a su cargo, que afrontan serias dificultades para salir adelante.

Desde el inicio del Estado de Alarma están trabajando en la recogida y reparto de alimentos y ropa, además de colaborar con la iniciativa de “mascarillas solidarias Río San Pedro” en la confección y entrega de este material a distintos colectivos y empresas.

“Esta situación ha despertado enormes detalles y actos de solidaridad y compañerismo”, dicen desde la Plataforma Vecinal, que ha querido dar las gracias a la parroquia San Pedro Apóstol y a la Agrupación Parroquial Cristo del Amor, ambas del barrio, así como a diversos colectivos como la Asociación de Empresarios del Río San Pedro, club de fútbol de la barriada. “Se han volcado de forma anónima y de todo corazón. Han fabricado miles de mascarillas solidarias, donado alimentos, ropa, enseres y algo de dinero para ayudar a los que ahora más lo necesitan. Todos y todas son unos auténticos héroes y heroínas”, dicen.

Pero pese a los esfuerzos la ayuda sigue siendo necesaria porque “sentimos que no hay un apoyo institucional que ayude a los vecinos a continuar canalizando la solidaridad en la barriada. Además, con nuestro Centro Cívico cerrado, nos sentimos muy solos”, lamentan. “Pero eso no es motivo para que bajemos los brazos y no sigamos adelante”, afirman los vecinos de la popular barriada.

El Comando Verde, un grupo vecinal que nació para cuidar el barrio desde el punto de vista de la concienciación ecológica, ha variado sobre la marcha sus quehaceres para apoyar y entregarse a esta nueva causa: auxiliar a los más vulnerables en esta situación.

Para canalizar la ayuda de los vecinos, se han instalado carros o cajas en los supermercados del barrio, donde, en la medida de sus posibilidades, los vecinos están aportando lo que pueden. Por eso han querido también agradecer la colaboración de todos los establecimientos, y de los cuerpos y fuerzas de seguridad “por velar para que los trabajos de solidaridad que se realizan en el barrio cumplan las medidas de precaución sin poner en peligro a ningún vecino”.

Mientras ellos siguen adelante, esperan que el Ayuntamiento “reaccione pronto” y cubra las necesidades básicas de los vecinos. “Las responsabilidades de cada cargo tienen que salir a la luz y son en estas situaciones de la vida cuando se ve y comprueba la valía de las personas. Esperemos y deseamos que el Ayuntamiento y las instituciones pertinentes trabajen a la altura para solucionar todo esto”, insisten los vecinos.

“Después de días muy duros, muchos hemos llegado a casa con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de emoción por sentir que, dentro siempre de las medidas de seguridad, estábamos haciendo lo correcto. Ahora solo hace falta que las instituciones colaboren y todos salgamos hacia un mañana que podamos afrontar con garantías”, concluyen.