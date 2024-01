El Colegio Juan Pablo II - Puerto Real implanta el Bachillerato Dual Internacional

El Colegio Juan Pablo II - Puerto Real ha implantado este curso una nueva modalidad educativa como es el Bachillerato Dual Internacional. El lanzamiento de este programa por parte del centro de la Villa no ha parado de crecer desde su implementación en otros centros de la Fundación Educatio Servanda en toda España.

Fue en 2019 cuando la fundación que gestiona el centro comenzó a ofertar una nueva opción de bilingüismo para su alumnado de Secundaria y Bachillerato, en un proyecto absolutamente pionero. La del Bachillerato Dual Internacional es una modalidad que permite a los alumnos obtener simultáneamente dos titulaciones: el Bachillerato español y el americano, American High School Diploma. Todo ello surge gracias al acuerdo suscrito entre el Colegio Juan Pablo II de Puerto Real y la Academica Corporation, la mayor institución educativa de Estados Unidos de charter schools.

El Bachillerato Dual Internacional es una actividad extraescolar online que impulsa numerosas habilidades en los alumnos, “como el idioma inglés, el uso apropiado de la tecnología y la adquisición de responsabilidad, madurez y autonomía a la hora de trabajar y gestionar su tiempo”, explica el director del centro en Puerto Real, Pedro Manuel Castro.

El programa persigue tres grandes objetivos: la inmersión lingüística (todas las asignaturas y las relaciones con los profesores se establecen en inglés desde el primer momento), la inmersión tecnológica y el desarrollo personal, ya que se persigue que el alumnado adquiera responsabilidad y madurez en el trabajo con un alto nivel de autonomía.

Además, el Bachillerato Dual Internacional comienza para los alumnos desde segundo curso de Secundaria (ESO), lo que supone una gran ventaja al poder cursar una o dos asignaturas por curso, teniendo una carga menor en el Bachillerato español posteriormente.

Según ha explicado la dirección del centro, entre las ventajas que tiene cursar esta modalidad, además del enriquecimiento académico y vivir una experiencia de multiculturalidad, está la posibilidad de estudiar en una universidad de Estados Unidos y mejorar el manejo de la lengua inglesa. “Nuestros alumnos no necesitarán la certificación TOFEL (Test of English as a Foreign Language), ya que las universidades americanas consideran suficiente la titulación de este Bachillerato”.

En Puerto Real ya existe una alumna cursando esta modalidad de Bachillerato Dual Internacional en el Colegio Juan Pablo II de Puerto Real, por lo que se esperan que poco a poco sean más los alumnos que se unan al 20% de los mismos que ya lo hacen a nivel nacional en los distintos centros de la Fundación Educatio Servanda.

Aquellas familias que quieran conocer en profundidad el proyecto educativo del colegio, están invitadas el próximo 12 de febrero a las 17:00 horas a la jornada de puertas abiertas organizadas por el centro.