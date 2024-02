AxSí pide explicaciones a la alcaldesa sobre la dimisión de dos jefes de servicio en el Ayuntamiento de Puerto Real

Los concejales del grupo municipal de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández y Jesús Plaza, han comparecido en rueda de prensa para pedir públicamente explicaciones sobre los últimos sucesos en materia de personal que, a juicio del portavoz andalucista, “siguen generando preocupación y descontento entre gran parte de la plantilla. Antes eran los problemas con el abono en tiempo y forma de la nómina, y ahora por la carta de dimisión que han puesto ya sobre la mesa de la alcaldesa dos jefes de servicio, entre ellos el propio jefe de personal”, explicó Alfredo Fernández.

Para AxSí esta circunstancia supone “un punto de inflexión” en la gestión de los recursos humanos del Consistorio. “El descontrol del equipo de Gobierno en la coordinación de los servicios públicos afecta al funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, puesto que la renuncia de los responsables de los mismos agrava la incertidumbre de los propios trabajadores”, manifiestan los andalucistas.

Alfredo Fernández pide a la alcaldesa, Aurora Salvador, “explicaciones claras sobre esta situación y que se haga cargo ya de este nuevo desaguisado de su concejal de personal y ex alcalde de Puerto Real, Antonio Romero”. Asimismo, cree Fernández que la Confluencia de Izquierdas no está siendo transparente con este asunto ya que “mantienen un silencio que desde luego no es propio de los valores que políticamente defienden”, anunciando a su vez que en el próximo pleno ordinario “presentaremos una batería de preguntas para que nos aclaren qué está ocurriendo y cómo van a solucionarlo”.

En el mismo sentido los andalucistas dicen haber sido requeridos por distintos trabajadores para trasladarles su temor ante un posible nuevo retraso en el abono de su nómina por las circunstancias que se están dando dentro de la delegación de Recursos Humanos. “La alcaldesa debe definir de forma urgente, puesto que en pocos meses se cumplirá el primer año de legislatura, el modelo que pretende establecer para que los servicios municipales sigan una directriz política para la eficiencia en su funcionamiento, ya que es absolutamente prioritario dado los escasos recursos municipales que se tienen en materia de personal”, afirmaron en AxSí.

Finalmente, el portavoz de AxSí recordó “el apartado propio” del programa electoral de la Confluencia de Izquierdas que recogía medidas “dedicadas exclusivamente a cuidar del personal municipal, y con estas situaciones desde luego queda en entredicho el compromiso de Aurora Salvador con este asunto dando la sensación de ser papel mojado y haber prometido algo que sabían que no podían hacer, a pesar de llevar en sus filas a personas que han gobernado el Ayuntamiento durante décadas”.