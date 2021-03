Amaya: “El delegado de Educación engaña a los vecinos de Puerto Real”

La oferta educativa del IES Virgen del Carmen de Puerto Real Sigue siendo motivo de controversia entre el Ayuntamiento de Puerto Real y la delegación de Educación. Este miércoles, la alcaldesa de la Villa, Elena Amaya, alertaba de las intenciones de la delegación de Educación de suprimir tres ciclos formativos que se imparten en el instituto de la localidad.

Sin embargo, un día más tarde, el delegado de Educación, Miguel Andreu, desmentía a la alcaldesa y aseguraba que la oferta educativa se mantendría para el próximo curso y que el centro sería objeto de una serie de inversiones para ampliar la oferta. Ahora, la alcaldesa vuelve a insistir en la eliminación de ciclos formativos y pide al delegado que La alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, “que no tome el pelo a la ciudadanía de Puerto Real”.

La primera edil del municipio dice tener conocimiento fehaciente de que se pretenden eliminar los ciclos de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería e Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y el de grado superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Asegura Amaya que "la intervención que pretende realizar la Consejería en el instituto contempla la supresión de estas disciplinas, tal y como recoge el programa de necesidades aprobado por la Agencia Andaluza de Educación, que puede consultarse en el perfil del contratante del citado organismo”. En ese mismo documento se contempla la inclusión de los ciclos de Diseño en fabricación mecánica y Programación de la producción en fabricación mecánica.

Así, asegura Amaya que "si no es en este curso, porque ya no dé tiempo, será en el próximo, pero me resulta absurdo que el delegado niegue que van a eliminarlos, cuando la extinción de esos ciclos formativos está incluida en la propuesta de remodelación del Centro, como la ciudadanía puede comprobar”, ha espetado la alcaldesa, “a menos que lo que pretenda sea engañar a la población o tomarnos el pelo”.

Elena Amaya anima a la Junta a que haga un esfuerzo por sumar recursos a la Formación Profesional, “vital para una comarca tan castigada por el paro”, en lugar de “ir mermando las disciplinas en las que pueden especializarse nuestros jóvenes para labrarse un futuro”.

Respecto a la reforma del Virgen del Carmen, se llevará a cabo con fondos ITI y que supondrán una inversión de 4.428.451 euros y un aumento de la oferta educativa. Así, la localidad contará con un Centro Integrado de Formación Profesional para la familia profesional de Fabricación Mecánica y otro centro, junto al ya existente, para las enseñanzas de secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de otras familias profesionales.