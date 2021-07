Airbus ejecutará tras el verano el plan ‘Pearl’ para unificar toda la producción en el CBC

El traslado de toda la producción de la planta de Airbus Puerto Real a la del CBC de El Puerto es una decisión que ya está tomada. La dirección de la compañía la adopta de forma unilateral después de que no haya sido posible alcanzar un acuerdo con la representación de los trabajadores. Fuentes de la compañía han asegurado a este periódico, que se ha “intentado hasta el último momento” que ese movimiento se hiciese con el mayor acuerdo social, pero de no ser posible, se hará igualmente porque es una decisión que la empresa puede tomar, pese a la negativa de los trabajadores.

En un intento de tranquilizar a la plantilla, Airbus asegura que el traslado se hará con toda la producción, la carga de trabajo actual y toda la plantilla. “Nadie se irá a Getefe”, puntualizan. Se descarta esa opción pese a que la dirección de la empresa en España aseguró que era la opción “más rentable industrial y económicamente” para Airbus. Pero que el empleo no salga de la provincia de Cádiz es “un compromiso social de la compañía con el territorio”.

Aunque la intención de la empresa es que todos los trabajadores se trasladen al CBC, hay un “pequeño grupo” que sí se tendrá que ir a otras plantas de la compañía, aunque no se han especificados cuales. Son trabajadores de oficinas, que no están directamente vinculados a la producción.

Para todo esto, Airbus ya tiene un plan: el proyecto ‘Pearl’. No deja de ser paradójico que para desmantelar la que ha sido joya de la corona de la industria en la Bahía, se utilice el nombre de “perla”. La compañía, a la vuelta del verano, empezará a darle forma. Ya trabaja con un equipo de personas que van a participar en este proyecto, que va a estar dirigido por Jesús López Molina, ex director de la planta de Airbus Puerto Real. López Molina conoce bien la factoría de El Trocadero. Uno de los hitos más importancias de su estancia al frente de la factoría fue precisamente su ampliación, lo que permitía en 2015 asumir con garantías el aumento de cadencia que se preveía para la familia de aviones A350, y haber conseguido más de 23 millones de euros de inversión por parte del consorcio europeo.

Ahora, la planta de Puerto Real se va a quedar vacía y Airbus lo justifica poniendo como ejemplo un símil turístico. “Es como si tienes dos hoteles que funcionan a la mitad y alojas a todo el mundo en el mismo sitio”, dicen.

El traslado no será sencillo. De hecho, la compañía se marca un plazo de entre dos y tres años para crear un complejo aeronáutico multi-divisional, que facilite la compensación de cargas de trabajo entre los diferentes negocios del sector aeronáutico. El objetivo final es “asegurar e incrementar la presencia de la división de Airbus comercial en la zona sur, y en particular en la bahía”. Además, se pretende hacer sin que se llegue a paralizar la producción por mucho tiempo.

En el documento que se ha estado negociando se recogía que a partir del primer año desde la firma del mismo, se transferirían las cargas de trabajo de los programas A350 y A330 al CBC. Sin embargo, se abrían varias opciones para la del A320. Airbus ofrecía revisar la situación a finales del segundo trimestre del año 2022 para determinar el lugar más adecuado para la carga de trabajo del programa A320, dentro de las plantas con capacidad disponible en España en dicho momento. Pero finalmente también se garantiza que esa línea de producción se llevará al CBC. Al no haberse firmado un acuerdo, el inicio del proyecto se plantea para después del verano.

Referente al empleo, la empresa se ha comprometido a trasladar a todos los trabajadores de la compañía que estén ligados a la producción, y se compromete a intentar recolocar también en el CBC a las contratas de la industria auxiliar que están ligadas a la producción, pero no a las que prestan servicios. Estas últimas serían, entre otras, las del servicio de comedor, guardería, limpieza o transporte de operarios, entre otros.

Mientras todo eso ocurre, la empresa mantendrá en ERTE a los trabajadores. Hace unos días, se aprobó un nuevo Expediente de Regulación de Temporal de Empleo. Es el tercero que se aplica desde que se aprobó el primero en mayo de 2020 a consecuencia de la pandemia. En este caso, la empresa lo ha aplica unilateralmente, sin el acuerdo de los trabajadores y, a diferencia de los anteriores, carece de complemento económico. El ERTE, aprobado hace unos días y que estará en vigor hasta finales de 2022, afecta a más de 1.100 trabajadores de las tres plantas de aviones civiles en España (Getafe, Illescas y Puerto Real).

LOS TRABAJADORES MANTIENEN SUS ALTERNATIVAS PARA EVITAR EL CIERRE

Airbus lo tiene claro, pero los trabajadores también. Dicen que no van a permitir que la producción salga de la Planta de Puerto Real. El traslado no se ha decidido con consenso social y, parece ser que, de iniciarse, tampoco se hará con paz social. “Para hacer un movimiento de este tipo se necesita de la plantilla, y no vamos a mover un dedo para colaborar con eso. La empresa podrá tomar decisiones unilaterales, como ha hecho con el ERTE, pero no vamos a ser colaboradores necesarios”, decía hace unos días uno de los representantes sindicales de la factoría.

Y es que, aunque la dirección ya está dando forma al cierre de Puerto Real y su traslado al Puerto, el comité de empresa de Airbus Puerto Real sigue lanzando propuestas que lo eviten y manteniendo encuentros con representantes políticos a todos los niveles, en los que busca aliados.

Cree el comité local que, en ausencia de Plan Industrial, la mejor opción sería llevar a cabo las dos alternativas industriales que defienden desde el origen del conflicto. Una de ellas es la de duplicar la línea de montaje estabilizador horizontal (HTP) del A320 y el A321. Este proyecto se justifica porque para el verano del 2023 Airbus pretende entregar 64 aviones A320 al mes y la línea de montaje de Getafe soporta hasta 60 unidades. Además, seis meses después, las necesidades de entrega se elevan a 75 aviones. Así, a dos años vista, las necesidades de duplicar las líneas de montaje de los estabilizadores son evidentes y entienden que en Puerto Real se pueden hacer con un ahorro importante.

Explica la representación de los trabajadores que los dos componentes que forman los estabilizadores horizontales se ensamblan en Alestis y en Airbus Puerto Real. El ahorro de coste en la logística sería importante si en lugar de enviar los componentes por carretera desde Puerto Real hasta Getafe para su ensamblaje y posteriormente enviarlos por avión a cualquiera de las líneas de montaje final; se ensamblasen en El Trocadero la mitad de estabilizadores horizontales del A320 y A321 y fletar un barco al mes desde el muelle del Bajo de la Cabezuela.

La otra alternativa industrial que proponen es el que han llamado “Empenaje del mañana” para los aviones A320/321. Consiste en ensamblar en Airbus Puerto Real, en un solo componente, las secciones de fuselaje trasero 19, 19.1 y el HTP, para enviar a las líneas de montaje final por vía marítima, ya que debido a las grandes dimensiones de este súper componente no sería posible enviarlo ni por carretera ni por vía aérea. Esto también supondría un ahorro en los costes de producción y de tiempo.

Mientras tanto, la fórmula de hibernación de la planta junto con sus trabajadores hasta diciembre de 2022, permitiría que se fuese recuperando la demanda de las aerolíneas y por ende los niveles de entrega, una vez superados los efectos de la pandemia.

En definitiva, lo que los trabajadores quieren a toda costa es el mantenimiento de las dos plantas de Airbus existentes en la provincia de Cádiz, aunque si creen que se abaratarían costes si, como se hace en otras zonas, ambas pasaran a compartir una única dirección.

Por otro lado, el comité de empresa de Airbus Puerto Real recuerda la resolución aprobada en septiembre de 2020 por los sindicatos que componen el Comité Europeo de Grupo en Airbus (ECW), en la que se viene a instar a que se recupere la carga de trabajo subcontratada existente fuera de Europa.