Las playas de La Janda ya lucen sus insignias azules

Las banderas que acreditan la calidad de las playas de Conil, Barbate y Zahara de los Atunes ya ondean en sus respectivos paseos marítimos. Unos izados que se realizaron de forma paralela en ambos municipios y que estuvieron presididos por los respectivos alcaldes, Juan Bermúdez de Conil, y Miguel Molina, de Barbate.

En el caso de Conil, estas insignias lucirán este verano en la playa de Los Bateles, Chorrillo-Fontanilla y Roche, donde también ondean las banderas Q de Calidad, repitiéndose por tanto los galardones del año pasado, ya que estas playas han conseguido renovarlos, como viene siendo la tónica de los últimos años, dada su de sobra conocida excelencia, como apuntaron los responsables locales en el acto de izado.

En Barbate, el primer izado de la bandera Q de Calidad se produjo en la playa urbana del Carmen, y poco más tarde en la playa de Zahara de los Atunes, donde ondean tanto la bandera Azul como la Q de Calidad. Unos galardones, que según destacó el alcalde, Miguel Molina, certifican la excelencia de esta zona del litoral jandeño. Por ello agradeció el trabajo en equipo que ha permitido llegar a esta izada de banderas.

El acto de Zahara, no contó con la presencia de la presidenta de la Entidad Local Autónoma (ELA), María Isabel Romero, quien entiende que hay muchas carencias que no han sido atendidas por la localidad matriz. El gesto de Romero no gustó al regidor barbateño.