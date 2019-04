En el escrutinio al Senado no hay complicadas operaciones matemáticas ni extrañas aplicaciones de la Ley D’Hondt que valgan. En el caso de la Cámara Alta todo es mucho más sencillo porque se trata de una carrera en la que en todas las provincias españolas hay premio para los cuatro primeros que lleguen a la meta. Y las estadísticas y las probabilidades dicen que en la inmensa mayoría de las ocasiones tres de esos cuatro escaños que están en liza en cada circunscripción terminan siendo para el partido que gana las elecciones al Congreso en esa provincia, mientras que la última plaza de senador queda reservada para el número uno de la candidatura que quede en segundo lugar en esas generales. Pero este reparto es eso, una simple cuestión de probabilidades y en ningún caso está amparado en un precepto legal.

En el caso de la provincia de Cádiz concurren 21 aspirantes a hacerse con alguno de esos cuatro escaños en el Senado que vuelven a ponerse en juego en estas elecciones generales. Esos 21 candidatos pertenecen a nueve partidos políticos diferentes. El PP, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Vox y PACMA han completado el cupo máximo de tres aspirantes ‘por cabeza’ para esta cámara legislativa, mientras que los tres restantes corresponden a Recortes Cero, Andalucía por Sí y el Partido Comunista del Pueblo Andaluz.

En la provincia de Cádiz, de las 13 elecciones generales que ha habido hasta la fecha hasta en 11 ocasiones el partido que ha ganado esos comicios se ha llevado tres senadores. Pero en dos elecciones ese vaticinio saltó por los aires. La primera de ellas fue hace mucho tiempo (en las generales de 1979) y la otra fue hace poco (en los comicios de 2015). Y el denominador común de ambas citas electorales fue que el escrutinio final terminó siendo muy apretado entre los dos partidos más votados.

En el caso concreto de 1979 el PSOE superó a la UCD por una distancia de apenas 0,7% puntos y ambas formaciones se repartieron dos senadores. Al tercer aspirante del PSOE le faltaron 83 votos para quitarle uno a la UCD. Y en las generales de 2015 pasó algo más raro aún: el PSOE ganó esas elecciones en la provincia (aunque por un margen estrechísimo de 0,25 puntos porcentuales) pero el PP se terminó llevando tres de los cuatro senadores. A la socialista María Dolores Naval le faltaron 154 votos para superar a José Ortiz, que era el tercer aspirante del PP.

Para las elecciones de este 28 de abril el PSOE aspira a recuperar sus tres escaños en el Senado por la provincia después de tres derrotas consecutivas a manos del PP. Pero para ello precisa de una victoria holgada. En cualquier caso todo está preparado por si fuera necesaria la foto finish para dilucidar el escrutinio final.

Después de que la semana pasada este periódico publicara la entrevista con María Jesús Castro (número uno del PSOE al Senado) y pocos días antes de que se publique otra con José Ignacio Landaluce (cabeza de lista del PP), hoy ampliamos ese abanico con otros ocho candidatos para conocer sus sensaciones y sus propuestas de cara a estas elecciones generales.

María José de Alba

Número 2 del PP al Senado por la provincia de CÁDIZ

“La mayoría del PP en el Senado es lo único que refrenda un 155 si es necesario”

“Siempre digo que las experiencias tienen que ser enriquecedoras, incluso las malas, que no es este el caso”. La isleña María José de Alba ha vivido una legislatura peculiar como miembro del Senado, en un momento en el que la Cámara Alta ha tenido especial protagonismo por el desafío independentista. Como senadora tuvo que enfrentarse a la votación del artículo 155 de la Constitución cuya aplicación supuso la intervención de la autonomía catalana. “Son cosas que hacen ver que ese Senado del que tanto se dice que no vale para nada, que debería ser una cámara en extinción, sirve. En un problema que afecta directamente a una comunidad autónoma es la cámara de representación territorial la que dirime qué se hace y qué no”, defiende. Por el desarrollo de esas circunstancias cree necesario un papel fundamental del PP en el Senado. “La mayoría del PP en el Senado es lo único que refrenda una votación de este 155 si hay que volver a ponerlo en marcha”, dice para recordar el eslógan de los populares, Valor seguro. “Sabemos que en momentos malos el PP ha actuado y cómo lo ha hecho”, abunda. De Alba reconoce que, a pesar de ser “una experiencia muy positiva”, el ambiente era de crispación. “En el tiempo del 155 los partidos independentistas han montado su propia batalla y ha sido desagradable”, cuenta. Frente a esto, destaca lo aprendido sobre el resto de España, Andalucía y la provincia. /A.LANCETA

Alfonso Moscoso

Número 2 del PSOE AL Senado por la provincia de Cádiz

“El PSOE se preocupa por los pueblos, sin ellos no hay ciudades”

"El PSOE es un partido que se preocupa por los pequeños pueblos. Y buena prueba de ello es que ha escogido como número dos de la candidatura al Senado al alcalde del municipio más pequeño de toda la provincia”. Así se muestra Alfonso Moscoso, el regidor de Villaluenga (500 habitantes), que espera buenos resultados de las próximas elecciones generales “en una provincia con muchas oportunidades y donde los socialistas somos garantía de futuro”. Moscoso dice que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez “ha impulsado en 10 meses más derechos sociales para generar más oportunidades que el PP en siete años”. En este sentido, recuerda la aprobación por el Consejo de Ministros de la estrategia nacional frente al reto demográfico, que cuenta “con 80 medidas para jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, para garantizar el acceso a internet, los servicios sanitarios, entre otros, en igualdad de condiciones que en los núcleos urbanos”. Moscoso, que lleva 20 años como alcalde y es presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra, ve fundamental la ley de desarrollo sostenible del mundo rural “para que realmente los vecinos de los pueblos tengan las mismas oportunidades”. Y es tajante al decir que “sin pueblos no hay ciudades”./E. ARMARIO

Anton Haidl Dietlmeier

Número 1 de Unidas Podemos al Senado por la provincia de Cádiz

“UP es la única fuerza que puede cambiar el rumbo del país”

En 2015 cubrió una baja de última hora en la lista del Senado de Unidos Podemos y esta vez encabeza la candidatura de la confluencia en Cádiz para la Cámara Alta. “Me he presentado con la candidatura porque yo sigo convencido del programa de Podemos y de que realmente es la única fuerza que en este momento puede cambiar el rumbo del país, pese las informaciones falsas y las cloacas del Estado”, apunta Anton Haidl, profesor titular de la Universidad de Cádiz (UCA) desde 1990, tras doctorarse. Haidl, que imparte clases de alemán en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en Jerez, está afincado en la provincia desde 1978, y tiene la nacionalidad española desde 1984. El número 1 de UP es militante de base de Podemos desde sus inicios y se presenta “para animar a la gente a votar a los compañeros al Congreso de los Diputados” y reivindicar que el Senado tiene que “transformarse”, ya que es un órgano “importantísimo en esta conyuntura política”. “Si en el 2015 ya era bastante evidente que una reforma del Senado era inevitable si queríamos construir un Estado español moderno y plural, los acontecimientos en Cataluña desde entonces han convertido este tema –y creo no sólo para mí– en una cuestión de estado de primer orden”, explica entre sus motivaciones./A. RUIZ

Carlos Pérez González

Número 1 de Ciudadanos al Senado por la provincia de Cádiz

“Las reglas del juego han cambiado y el Senado tendrá mayor control”

Carlos Pérez, portavoz municipal y alcaldable de Cs en Jerez, reconoce que su designación como número 1 al Senado supone “un honor inmenso por poder representar a la provincia en una cámara tan importante”. El candidato recuerda que el Senado tiene funciones importantes “como ya hemos visto con la aplicación del 155, el control para el techo del gasto y una función permanente de control del Gobierno”. Además, augura que en la próxima legislatura el poder del Senado será “muy importante porque venimos de muchos años en los que Congreso y Senado han sido monocolor”. Sin embargo, “ahora han cambiado un poco las reglas del juego, habrá distintos partidos políticos, va a haber que llegar a acuerdos y el Senado sí va a tener ese peso de control al Gobierno, que quizás en las anteriores legislaturas no había tenido”. Respecto a los retos de Ciudadanos en la provincia, Pérez afirma rotundo que “hay que hacer muchísimas cosas, en primer lugar luchar por el empleo. Tenemos que salir de las tasas que tenemos tan vergonzosas de desempleo”. Según avanza el candidato, la formación naranja apuesta para ello por “un plan de reindustrialización de la Bahía, trabajar el sector agroindustrial y desde el turismo”. “Son tres sectores muy distintos pero que son transversales y pueden incidir en mejorar las tasas de desempleo que tenemos en esta provincia”, asegura./A. VILLEGAS

Domingo González

Numero 3 del PP al Senado por la provincia de Cádiz

“Necesitamos mejores comunicaciones, las de ahora están olvidadas”

El arcense Domingo González asume como un reto formar parte de la candidatura del PP al Senado en las próximas elecciones generales del 28 de abril. El número 3 de la lista provincial quiere tener la oportunidad de defender en la Cámara Alta “lo bueno que tiene la Sierra y la provincia”, con grandes recursos, que tienen que generar empleo y riqueza. En clave comarcal, Domingo González ve como un freno para el desarrollo serrano las comunicaciones que existen hoy en día. “Nos hacen falta en la Sierra buenas carreteras, las de ahora están olvidadas de los presupuestos. Una red de carreteras en condiciones que facilite la generación de empleo y el asentamiento de más gente en los pueblos que quieran invertir y elijan vivir, además, en esas zonas”, afirma. El popular Domingo González, que lidera la oposición municipal como líder de su partido en el Ayuntamiento de Arcos y es además candidato del PP a las locales, habla de los sectores estratégicos con los que cuenta la Sierra y que hay que defender en Madrid como la agroindustria, el turismo, la agricultura o la marroquinería, entre otros. Es optimista en que su formación saque tres senadores en las próximas generales. “La incorporación de nuevos partidos lo hace difícil, pero no imposible. Me voy a dejar la piel para que la Sierra pierda ese complejo de inferioridad que arrastra”, contesta./E. ARMARIO

Cándida Verdier

Número 3 del PSOE al Senado por la provincia de Cádiz

“Se elige entre una España de futuro o una España en blanco y negro”

Cándida Verdier, actual delegada municipal de Diseminado en el Ayuntamiento de Chiclana, mostró su satisfacción por formar parte de la candidatura socialista al Senado y al mismo tiempo expresó que asume una gran responsabilidad “porque estas próximas elecciones generales del 28 abril son muy importantes para el conjunto del país puesto que se va a decidir entre una España de progreso y futuro con derechos y libertades o, por contra, una España en blanco y negro y de vuelta al pasado representada por una derecha que pretende restringir los derechos y libertades que tanto trabajo ha costado conseguir”. Según Cándida Verdier, Pedro Sánchez “ha demostrado que durante el escaso tiempo que lleva como presidente del Gobierno es posible mantener un estado social que mire por los desempleados, recuperando los niveles de empleo anteriores a la crisis económica, ya que cada día han encontrado un empleo 1.550 personas”. La número 3 al Senado por la provincia gaditana también valoró positivamente la política que lleva desempeñando el Gobierno socialista al destacar “su trabajo en materia de igualdad entre las mujeres y contra la violencia de género”, entre otras cuestiones, “que evidencian el mantenimiento de los derechos sociales”./F.MELERO

Rafael Lara

Número 2 de Unidas Podemos al Senado por la provincia de Cádiz

“El Senado se ha usado para bloquear las políticas más progresistas”

Rafael Lara no podía decir no al ofrecimiento para ir de número 2 en la lista de Unidas Podemos por Cádiz al Senado. “Vivimos un momento particularmente complejo y difícil, con un indudable peligro en recortes, derechos ciudadanos, humanos y en las libertades y no podía decir que no cuando me lo propusieron los compañeros de UP, tenía que comprometerme de alguna forma para servir de contención a esa ola reaccionaria”, explica el presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). Reconocido activista de movimientos sociales, Lara lamenta que el Senado haya sido hasta ahora “baluarte de las opciones más conservadoras en nuestro país”. “Se ha usado para bloquear las políticas más progresistas”, añade, y además es el sitio “de los grades elefantes, que no saben dónde colocarlos”. Pero el candidato no piensa en su eliminación sino en convertirlo en una “verdadera cámara territorial si queremos solucionar los problemas de este país”. Lara considera que el problema territorial, “las relaciones entre los pueblos que conforman España”, es “una de las grandes crisis del régimen que vivimos” y la forma de solucionarlo es, incide, “de una forma federal, algo que ya apuntaba la Constitución y que la deriva ha ido recortando”./A. RUIZ

Carlos Zambrano

Número 1 de Vox al Senado por la provincia de Cádiz

“Vamos a por todas, mucha gente está receptiva con nosotros”

El isleño Carlos Zambrano lleva cinco años implicado en Vox a nivel provincial. Esa experiencia más su formación jurídica ha llevado al partido a situarlo como número 1 por Cádiz al Senado, una cámara con mayor presencia escénica en los últimos tiempos por su aplicación del artículo 155 de la Constitución contra la proclamación de independencia en Cataluña. “En los próximos tiempos puede hacer falta volver a votarlo y es importe tener fuerza en el Senado”, advierte, aun cuando su formación es proclive a la reducción de cargos políticos. No le preocupa el ambiente enrarecido que se ha vivido en la última legislatura, porque, asegura, están acostumbrados: “Estos años nos han hecho fuertes, decididos, porque tenemos razón. Hemos transmitido nuestro mensaje en solitario, en el desierto. Es sencillo: cumplir la legalidad, la Constitución, y hacerlo de manera decidida, sin miedo”. Por eso les importa poco lo que otros partidos hagan por intereses electoralistas, “no nos importan los demás, vamos a seguir nuestro camino”, convencidos además ante la cantidad de “gente receptiva” que se han encontrado en su recorrido por las ciudades. “Vamos a por todas”, deja claro. Si sale elegido será “un cambio importante en mi proyecto de vida personal y profesional”, dice, aunque no duda al afirmar que era “el momento de dar un paso adelante, de mojarse, de hacer algo”./A.LANCETA