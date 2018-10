Adelante Andalucía destaca la "unidad" de la izquierda en su lista por Cádiz

Adelante Andalucía ha presentado oficialmente su candidatura por Cádiz a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, destacando que su "unidad" trasciende a todas los partidos políticos que la conforman. Representantes de Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza han intervenido durante el acto en Cádiz capital, en el que han estado presente todas las personas que forman parte de la lista gaditana que encabeza Ángela Aguilera.

“Adelante Andalucía trasciende a las organizaciones que la componen, va más allá, no es un suma aritmética. Es un nuevo sujeto político que está abierto a la incorporación de todos aquellos gaditanos y gaditanas que quieran dar un paso al frente para cambiar la realidad. Es lo único novedoso que se presenta a estas elecciones", ha dicho la número uno.

Aguilera ha resaltado que en Adelante Andalucía "estamos preparados para gobernar", con un proyecto "firme" y "capaz de generar riqueza" en la provincia, "hartos del Cádiz de las falsas promesas". Para la algecireña, sólo desde esta confluencia pueden decir que no son "más de lo mismo" y que "no somos delegaciones territoriales de ningún partido". "Aquí no va a venir ningún Casado a imponer quien es el candidato", ha dicho.

También desde Podemos, su coordinador provincial y número 2 en la lista, Ignacio García, ha insistido en la idea de "unidad"."Por primera vez, la izquierda se presenta unida a las elecciones andaluzas, y eso da miedo al PSOE y a la derecha", ha destacado. Todos llevan puestas "las gafas blancas y verdes", ha manifestado sobre una candidatura formada por "gente solvente, con ideas, honrada, con trayectoria de décadas". "Estamos en condiciones de alcanzar el próximo gobierno de la Junta".

"Muy buena decisión de IU"

La parlamentaria de IU Inmaculada Nieto, tercera en la candidatura, ha dicho que IU ha tomado "muy buena decisión" al presentarse a las elecciones dentro de esta confluencia, que ha surgido de "forma natural", "reflejo en el papel del trabajo conjunto que ya hemos venido desarrollando durante estos últimos años".

Nieto, en la noche de Halloween, ha lamentado "los números terroríficos" de Cádiz en paro o en pobreza y ha calificado a la confluencia como una "alternativa de izquierdas real" para acabar con la "precariedad, desiguadad" y poner a Andalucía de "protagonista en el debate territorial". "El objetivo fundamental que nos marcamos desde Adelante Andalucía es el de reorientar completamente las prioridades políticas para la provincia y poner en el centro la situación de precariedad y de pobreza que padecen muchos de sus habitantes”

Además José David Sánchez de Izquierda Andalucista, ha dado el pistoletazo de salida al primer acto de la candidatura y ha asegurado que “no dudamos ni por un instante en sumarnos desde el minuto uno a la confluencia Adelante Andalucía como herramienta del cambio”. En Cádiz, “verdadera zona cero del paro y la desigualdad de toda la Unión Europea, la necesidad de cambio se hace más que evidente y necesaria, tras años de estar gobernados por los peores", ha añadido

También,Lourdes Couñago, de Primavera Andaluza, ha resaltado la importancia de la unidad de las fuerzas progresistas bajo las siglas de Adelante Andalucía “con un objetivo común, lo que es fundamental teniendo en cuenta el sesgo hacia la derecha que es ya inherente en el Gobierno de la Junta”. Ha considerado que es "una oportunidad histórica".

La candidatura por Cádiz

La candidatura por Cádiz cuenta como número 1 y 2 a Ángela Aguilera y José Ignacio García de Podemos, seguidos de Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida. En la lista cuentan con concejales como Santiago Gutiérrez (Medina), Rocío de la Caridad Díaz (Sanlúcar) y el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Rafael Lara. La lista es la siguiente:

Angela Aguilera Clavijo Jose Ignacio García Sánchez Inmaculada Nieto Castro Ricardo Sánchez Moreno Natalia Robles Mures Santiago Gutiérrez Ruiz Lourdes Couñago Mora José David Sánchez de Medina Rocío de la Caridad Díaz Marín Eugenio Ponce Saborido Gema Marín de Arriba Rafael Lara Batllería Ana Vázquez Sánchez Juan Carrasco Pulido Francisca Camacho Lozano

Los suplentes son José Carlos Luque León, Eva María Tubío Martínez y María Mercedes Rodríguez Casasola.