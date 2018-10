"Adelante Andalucía pone por delante las soluciones de los problemas de la gente"

Izquierda Unida Cádiz ha alabado esta mañana que la confluencia de Adelante Andalucía "ponga por delante las soluciones de los problemas de la gente a otras cosas". En rueda de prensa, Inmaculada Nieto, parlamentaria de la formación por la provincia, ha considerado que esta unión para las elecciones andaluzas, que lideran Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU), responde a la "unidad" que "piden en la calle de manera constante", un encuentro que ha "facilitado el trabajo cotidiano" durante esta última legislatura en el Parlamento andaluz, "donde hemos abordado muchos temas comunes", ha apuntado.

Nieto será ahora la número 3 de la lista que presenta por la provincia Adelante Andalucía, y que tiene como número 1 y 2 a Ángela Aguilera y Juan Antonio García. La parlamentaria ha dicho que afrontan la campaña "felices", con un programa "muy participativo" y esperando ganar. Por eso, espera que "sean otras fuerzas las que tengan que pensar a quien apoyan", ha respondido a una pregunta sobre posibles apoyos.

"Hemos sido la voz de los colectivos"

La parlamentaria algecireña ha hecho balance de esta legislatura, convencida de que "hemos cumplido con una obligación que era ser la voz en el Parlamento de muchos colectivos, organizaciones de a pie de calle y que siguen sin respuesta por parte de la Junta de Andalucía. El equipo de IU Cádiz ha presentado más de 700 iniciativas.

La parlamentaria ha lamentado que las necesidades de la provincia sigan siendo las mismas en 2018 que en 2015 y ha criticado que el Gobierno andaluz del PSOE haya hecho "muchos anuncios rimbombantes" que luego se quedan en nada. "La apuesta de Susana Díaz en esta legislatura ha sido la de pelear con Pedro Sánchez por la secretaría de su partido", ha manifestado.

Nieto ha puesto de ejemplo la ITI, "que la Junta no tiene nada trabajado"; las ayudas a la vivienda "que a día de hoy no ha terminado de pagar 2015, 2016, 2017 y en 2018 no ha hecho convocatoria"; o la renta mínima de inserción social, que hasta "septiembre no ha empezado a resolver algunas solicitudes". La representante de IU critica la situación que deja, al fin de legislatura, en la sanidad pública o el empleo, "escudándose en la competencias del Estado para justificar su indolencia".