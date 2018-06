Sin acuerdo en Airbus Puerto Real después de 20 horas de reunión

20 horas de reunión ininterrumpida para nada. Después de varios días de conflicto en la factoría de Airbus Puerto Real por el despido de un operario con una trayectoria de 36 años en la empresa y la no renovación de 14 empleados de ETT, al fin ayer la dirección y el comité se sentaban.

El objetivo estaba claro: lograr un acuerdo. Sin embargo, todas las propuestas e ideas que se pusieron en la mesa entre las 10:00 horas de ayer miércoles y las 06:00 horas de esta mañana no han servido. De inmediato, nueva asamblea y continuación de las protestas. Lo explicaba hace sólo una hora en la puerta de la fábrica el presidente del comité de Puerto Real, Juan Manuel Trujillo. "El resultado no ha sido satisfactorio para nadie, lo hemos intentado pero no hemos alcanzado un acuerdo", lamentaba. Porque, como ha asegurado, el motivo de las protestas no es otro que la forma que ha encontrado la dirección de Recursos Humanos del grupo aeronáutico para propiciar la salida del operario de 58 años. "Las razones por las que nos hemos enrocado en estas demandas es ir contra el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, sus partes más regresivas contra los trabajadores y que su aplicación no se conocía en décadas", ha dicho Trujillo. "Desde el viernes hasta hoy hemos protestado y no vamos a tolerar en modo alguno que esa sea la norma a partir de ahora, porque de lo contrario todos y cada uno de los que componemos esta empresa vamos a poner en riesgo lo que todos hemos sido capaces de construir".

A partir de ahora, el asunto trasciende de la factoría de Puerto Real. Como ya se había avisado, será el comité interempresas, en la reunión que comienza al mediodía en Madrid, el que aborde la situación de este despido, además de la no renovación de los 14 operarios eventuales.

Según ha podido saber este periódico, dicha representación sindical de todas las plantas de Airbus en España analizará varias propuestas que van desde la exigencia de readmisión de los 15 trabajadores y, en caso de no producirse, extender los paros a todos los centros de trabajo del país. De hecho, en la factoría del Centro Bahía de Cádiz (CBC) en El Puerto, se desarrolla en estos momentos una asamblea para decidir si se adoptan medidas de apoyo. Igual ocurre en Sevilla y algunas del grupo en Toledo y Madrid.