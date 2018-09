El SAS sigue buscando un nuevo local para el consultorio de Valdelagrana

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, sigue inmerso en la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el consultorio médico de Valdelagrana, un espacio que se ha quedado pequeño para atender a la población de la zona y a los visitantes que cada verano llegan hasta este barrio portuense.

Tal y como explican algunas fuentes del Distrito consultadas por este periódico, hasta el momento, el SAS se ha interesado por tres locales, aunque de momento no se ha cerrado una nueva ubicación. La demanda de un cambio de ubicación para el consultorio se viene realizando desde hace tiempo por parte de los residentes fijos de la zona, si bien no ha sido hasta la pasada primavera cuando el SAS y el Ayuntamiento no se han sentado para trata este tema e impulsar el traslado. Lo que sí está claro es que la nueva ubicación no tendrá menos de 120 metros cuadrados (el doble de la superficie actual). Esta futura ubicación implicará, tanto la ejecución de reformas, así como la dotación de nuevo mobiliario y material. No obstante, por lo que respecta a la plantilla, esta no está prevista que varíe porque, según el SAS "está ajustada a la población, y además en el caso de El Puerto se incrementa precisamente en Valdelagrana durante los meses de verano con un equipo completo ante el aumento de visitantes en la zona".

El SAS recuerda que en verano se aumenta la presencia de profesionales

Sin embargo, por lo que respecta a la dotación humana del consultorio, los usuarios del mismo no consideran que la misma esté ajustada a la población, ni tampoco los profesionales con los que este medio ha podido consultar. Actualmente a este espacio están adscritos dos médicos de familia, dos enfermeros y dos profesionales de atención al público durante todo el año, mientras que en los meses de verano esta plantilla se refuerza con un médico y un enfermero desplazados en horario de tarde. El horario de apertura es de 8:00 a 20:00 horas de lunes a jueves y los viernes de 8:00 a 15:00 horas. Hay que tener en cuenta, además, que estos profesionales atienden también las necesidades de los usuarios de la cercana residencia de ancianos, que cuenta con 140 plazas concertadas con la Junta de Andalucía.

Concretamente, el cupo de pacientes para cada profesional se sitúa en este centro en 1.700 personas, pero en verano esta cifra se dispara hasta los 4.000. No obstante, algunos estudios recientes cifran la población estable en Valdelagrana durante el invierno en unas 9.000 personas, ya que se ha notado un incremento de este perfil de residentes en los últimos años.

Este consultorio tampoco cuenta con pediatra, de manera que los niños deben ser atendidos en el centro médico Federico Rubio, ubicado en la calle Ganado, en el centro de la ciudad.

Durante los meses estivales, cuando cientos de personas con residencia habitual en otras localidades pasan sus vacaciones en Valdelagrana, algunos testigos señalan que se llegan a dar casos de gritos, agresiones y faltas de respeto a los profesionales, fruto del nerviosismo de los usuarios al tener que aguantar largas colas para ser atendidos. Usuarios abriendo las puertas de la consulta sin permiso, gritos a médicos y enfermeras... son algunas de las situaciones que se suceden y que en algunas ocasiones han requerido de la presencia de la Policía Local.

Uno de los episodios recientes más sonados se produjo en el mes de julio, cuando el sindicato de enfermería Satse denunció una agresión verbal a un enfermero por parte de un usuario. Al parecer esta persona, que iba sin cita previa, comenzó a increpar al enfermero de tal forma que el resto de los pacientes que se encontraban allí tuvieron que salir en defensa del profesional, que se vio aquejado de un ataque de ansiedad.

El consultorio de Valdelagrana abrió sus puertas al público en el año 2000 y desde entonces se ha ido quedando pequeño, debido al incremento de la población fija en la barriada. Los vecinos confiaban en que una vez que el SAS hizo el anuncio(el pasado mes de marzo), de la búsqueda de una nueva ubicación, este proceso sería más ágil; pero ya ha pasado prácticamente un nuevo verano y de momento la Consejería de Salud no se ha decidido por un nuevo local, si bien la decisión está tomada y se prevé que los próximos meses se pueda ir viendo algún avance en este proceso.