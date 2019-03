Charques será el candidato de Equo tras descartarse una confluencia

Finalmente no habrá confluencia de izquierdas en la que participe Equo Puerto Real. Al igual que ocurrió con Adelante Andalucía en las últimas elecciones autonómicas, el partido verde se ha desmarcado del intento de confluencia local, junto a otras formaciones como Podemos e Izquierda Unida.

Equo se presentará en solitario y lo hará con Alfredo Charques como candidato, tal y como decidieron en un proceso de primarias. Para Charques es “necesario que la ecología política tenga una voz propia en el Ayuntamiento de Puerto Real porque los retos ambientales, sociales y energéticos a los que nos enfrentamos son muy importantes a escala global pero también a escala local. La presencia de EQUO en el Ayuntamiento es ahora más necesaria que nunca”.

Pese a que Equo lleva trabajando cuatro años con Sí se puede Puerto Real dentro del Ayuntamiento de Puerto Real con buena sintonía, las negociaciones con sus actuales socios no han ido a buen puerto. Aunque no se han dado ningún tipo de explicaciones de los motivos por los que el acuerdo no ha cuajado, los cierto es que las relaciones entre ambos partidos se han enrarecido en las últimas semanas, a causa del Carnaval.

La coincidencia del pregón de carnaval con la huelga del 8M creó una movilización en el seno de Podemos para presionar a Charques, que ostentaba la concejalía de Fiestas, y que el pregón se moviese de fecha. Pero no hubo entendimiento, el ambiente se enrareció y las críticas de la militancia de Podemos al concejal ecologista fueron muy duras. Tanto, que acabó renunciando a sus responsabilidades como concejal de Fiestas, que asumió el alcalde.

Días después de todo eso se celebró la asamblea del partido, en la que decidieron desmarcarse de la confluencia. Ahora, Equo plantea las próximas elecciones municipales como una oportunidad para dar continuidad a las políticas que ya han puesto en marcha en el Ayuntamiento de Puerto y garantizar que la ciudad sigue desarrollándose de manera sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico.