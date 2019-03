El PP de Cádiz pide explicaciones y responsabilidades por el caso De La Encina

La candidata por Cádiz al Congreso del Partido Popular, Mª José García Pelayo, ha exigido hoy al PSOE "que de explicaciones y asuma responsabilidades políticas ante el caso De La Encina, "tras haber enviado el alcalde de El Puerto un correo a su jefa en la Fundación Andaluza Emprende, organismo dependiente de la Junta de Andalucía, pidiendo seguir cobrando de la administración pública sin ir a trabajar para poder dedicarse a hacer campaña electoral de las pasadas municipales y asegurando que contaba con el respaldo de la secretaria general del PSOE, Irene García y el entonces vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios", señala en nota de prensa.

García Pelayo afirma que "se trata de un nuevo capítulo del uso partidista e interesado que los socialistas han hecho siempre de las instituciones públicas como cortijo propio" y añade que sorprende la “normalidad” con la que el alcalde de El Puerto de Santa María "reconoce ahora los hechos sin ningún tipo de pudor y se defienda diciendo que al final sí fue a trabajar”.

La candidata popular rechaza "que ahora unos y otros se intenten hacer los tontos como si no supieran nada y la cosa no fuera con ellos, pero no vale que Irene García pretenda zanjar el asunto con decir que no era conocedora de estos hechos porque eso es algo que no se cree nadie”, ya que "en el correo quedaba bien clara la participación tanto de ella como de Manuel Jiménez Barrios en este feo asunto".

Para el PP de Cádiz, "ante la gravedad de lo ocurrido De La Encina debe presentar su dimisión inmediata como alcalde y además el PSOE gaditano debe dar la cara ante los ciudadanos y aclarar su participación en estos hechos, tal y como el propio De La Encina asegura que tuvieron", concluye.