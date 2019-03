“Estamos al límite, pero no nos harán caso hasta que ocurra una desgracia”

Teléfonos analógicos más propios de la serie Cuéntame que de un servicio de emergencia de Bomberos del siglo XXI, radios viejas para comunicarse con los 20 parques de la provincia cuyas conversaciones se entremezclan si se producen urgencias simultáneas, sistemas informáticos Windows 2000, cuyos recambios hay que buscarlos prácticamente en tiendas de reliquias, y, en palabras de sus trabajadores, “una sensación de abandono e impotencia” que se acrecienta a cada instante, a cada llamada recibida en las instalaciones de Tres Caminos. Desde allí se tramitan los avisos para todos los parques de bomberos de la provincia, salvo los de Rota y Barbate, que no pertenecen al Consorcio.

Así viven los trabajadores de la sala del 085, la que se encarga de gestionar los avisos de emergencias del Consorcio Provincial de Bomberos. Mientras que la Operación Flama destapó los dispendios de algunos de los antiguos directivos, el personal que se mantiene, de cuyas nóminas se encarga la empresa Ferrovial, que tiene subcontratado el servicio –y que son ocho fijos y cuatro fijos con contratos por horas– lleva años solicitando que el Consorcio cumpla con lo que su presidente prometió en su día. Manuel Tizón, representante sindical de CGT, envió la pasada semana una carta al presidente del Consorcio en la que le recordaba que “usted dijo a la prensa que se iban a invertir 400.000 euros. Estoy seguro que ese dinero ha tenido otro destino mejor, porque a la Sala 085 no ha llegado”.

“Recibimos las llamadas por teléfonos convencionales, con el problema de que no identificamos a la persona que nos llama. La pasamos al parque por una radio de la postguerra, por ahí salen los 20 parques, con lo cual se forma un cacao mortal. En estas condiciones nos hemos acostumbrado a lo peor. Esto lleva desde hace cinco o seis años en fase terminal, no hay piezas, el sistema es Windows 2000 y cuando hace falta algún recambio hay que buscarlo en ebay o algún sitio así en internet, a ver si alguien tiene de desguace o despiece algo que nos pueda servir a nosotros. Lamentable”.

Para Tizón, lo que está ocurriendo es muy grave. “Hasta que no ocurra una desgracia no se va a hablar, pero esto es serio. He llegado a tener que avisar a la Policía Local de Sanlúcar para que se acercara al parque de bomberos, porque teníamos un aviso y no había forma de contactar con ellos. Así estamos, en una situación límite”.

Tizón asegura que tuvieron asignados 100.000 euros para mantenimiento de ordenadores, “que no sé donde se gastaron, y luego se prometió 400.000 euros, los bomberos me dijeron que se metió en el presupuesto de 2017 pero no sabemos nada, no tenemos ni idea. Como he dicho al parque de Sanlúcar lo tenemos que llamar por teléfono, Jimena no escucha nada por radio, San Roque depende del día, Ubrique, Villamartín y Olvera no carga la batería y no pueden hablar si el día no es soleado... Son 20 años sin gastarse un duro en la sala de emergencia, exceptuando algunos teclados, algunos ratones y que cambiaron las pantallas de culo de los ordenadores por unas planas”.

Tizón lamenta también que es el segundo año consecutivo sin formación específica para sus funciones con los bomberos, además de criticar “contrataciones irregulares” y no respetar los derechos de los trabajadores “en cuanto a conciliar la vida laboral y familiar”.