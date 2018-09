El Museo acoge la muestra 'Tauroplástica' con motivo del bicentenario de El Chiclanero

Una de las principales actividades que se desarrolla en Chiclana con motivo del bicentenario del nacimiento del torero José Redondo 'El Chiclanero', que se conmemora este 2018, es la exposición 'Tauroplástica', que se inauguró el viernes en el Museo de Chiclana.

Hay que destacar que la muestra se prolongará hasta el próximo 9 de diciembre en las salas 1 y 2 del Museo y cuenta con pinturas de artistas tan diversos y estrechamente vinculados a Chiclana como Agu Ariza, Enrique Quevedo, Antonio Vela, Adela Ojeda, Francisco Arniz, Manuel Cano, Jesús Salado, J.A. González 'Moraldi', Pedro Leal, José Antonio Barberá, José Navarro, Juan Antonio Lobato, Ricardo Galán, Eduardo Martínez o José Tocino Torres, entre otros.

Durante el acto de inauguración de la muestra, la delegada de Cultura, Pepa Vela, agradeció a los artistas que han aportado sus obras para la exposición e invitó a la ciudadanía a disfrutar de la misma, "en la que podemos observar distintas técnicas, lo que nos aleja de aquello establecido en el mundo del toro". "Aquí se demuestra el gran cariño y la base que tiene la tauromaquia en Chiclana", expresó Vela, quien añadió que "se trata de algo más de nuestro pueblo, que debemos enseñar y defender".

Por su parte, el director del Museo, Jesús Romero, recordó que "no podemos olvidar que la exposición se sitúa en la que fuera casa de 'El Chiclanero', por lo que se trata de un aliciente más para venir a ver la muestra. Además, nadie puede discutir la vinculación de nuestra cultura con el mundo del toro". "Quisiera destacar que se trata de una exposición atípica, de modo que quien venga no se encuentre lo que espera ver", comentó Romero, quien añadió que "queremos hacer entender que los toros no son cosas de ayer, ya que a veces los carteles taurinos clásicos así nos lo hacen ver".