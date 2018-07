La Junta opta por analizar de nuevo las aguas de la playa de Zahara

La bandera roja que prohíbe el baño en el tramo de la playa de Zahara de los Atunes que coincide con la desembocadura del río Cachón continuará ondeando unos días de manera preventiva. La Junta de Andalucía optó ayer por tomar muestras de nuevo y repetir el análisis de las aguas ante el resultado del primero, sobre el que no facilitó información precisa a este periódico cuando le fue requerida.

La decisión de cerrar al baño esa zona de la playa fue adoptada el pasado lunes, cuando el río Cachón saltó la franja de arena que en esta época le impide llegar al mar, porque tiene muy poco caudal y se estanca. El río comenzó entonces a llevar lodos y espuma amarillenta, todo ello maloliente, a la orilla de la playa. El Cachón alcanzó el mar porque su caudal creció al recibir una importante cantidad de agua procedente de la obra de una urbanización.

La Junta explicó que agentes de Medio Ambiente acudieron a la obra y comprobaron que, en contra de lo que había sido ordenado el mes anterior, desde la obra continuaban echando agua al río. A mediados del pasado junio, Medio Ambiente había ordenado paralizar el aporte de agua, que los responsables de la obra extraen del subsuelo para construir sótanos y garajes de la urbanización que está construyendo. Según Medio Ambiente, la empresa carece de autorización para extraer el agua y para verterla al río Cachón. El pasado lunes, los agentes volvieron a paralizar los trabajos y abrieron un expediente sancionador.

Javier Fernández uno de los gestores de la promotora de la urbanización, Supra Invierta, explicó ayer a este periódico que estaban evacuando aguas limpias, no contaminantes, que nadie les ha dicho que paralizasen esa evacuación y que han dejado de hacerlo “de motu propio, por prudencia, por la alerta que se ha generado”. Las obras comenzaron el pasado diciembre y el proyecto prevé construir 150 viviendas.“Paramos la evacuación”, dijo Fernández, “pero no tenemos ninguna orden, ni de Medio Ambiente ni del Ayuntamiento de Barbate, que nos haya dicho: paren ustedes la obra, paren la evacuación de aguas. No tenemos ninguna. Ninguna. No tenemos notificación de ningún tipo”.

El gestor de la promotora considera que el auténtico problema es el río Cachón. “Nosotros no somos el problema”, señaló, “somos parte de la solución. Estamos colaborando. Los funcionarios y los técnicos de Medio Ambiente son unos magníficos profesionales, están haciendo su trabajo con toda la documentación que les hemos entregado y necesitan su tiempo para contestar”.“No queremos complicaciones con ninguna Administración”, agregó, “ni queremos meternos en líos de ningún tipo. Somos conscientes de todo lo que hacemos. Tenemos toda nuestra documentación y nuestras licencias pagadas. La documentación la tienen el Ayuntamiento de Barbate y la Delegación de Medio Ambiente. Y a partir de ahí, estamos a la espera de que se pronuncie Medio Ambiente y vamos a hacer lo que ellos digan”.