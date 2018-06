IU critica al alcalde por destituir al concejal de Urbanismo

El portavoz municipal de IU en Villaluenga del Rosario, Ángel Fernández, muestra su sorpresa por la decisión del alcalde del municipio, Alfonso Moscoso (PSOE), de revocar el nombramiento de su delegado de Urbanismo, Antonio Séllez, "tras publicarse que este concejal votó a favor de una propuesta de IU donde se proponían mejoras laborales para que los trabajadores municipales que sufran enfermedades graves o profesionales, y que por este motivo estén de baja laboral, puedan percibir el 100% de su salario, al igual que ocurre en otras administraciones locales, provinciales y autonómicas".

Fernández recuerda que la propuesta realizada por IU es "prácticamente idéntica a la que la Junta de Andalucía aprobó mediante la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y que fue apoyada por el propio PSOE". El portavoz afirma que no se entiende "cómo un alcalde puede destituir a un delegado municipal por votar a favor de una propuesta similar a la que su propio partido ha aprobado en la Junta de Andalucía" y añade que "más bien, debería haber ocurrido lo contrario, que el PSOE le pidiese explicaciones al alcalde por rechazar una propuesta beneficiosa para los trabajadores ". A estos hechos se añade "otra circunstancia difícil de explicar ya que el alcalde decidió unir su voto y el de tres concejales más del PSOE a la postura del PP para rechazar la propuesta de IU". Indica Fernández que la explicación aportada por el alcalde para justificar esta decisión es que "el presupuesto del Ayuntamiento no podría soportar el gasto, algo que vemos absurdo, ya que el Ayuntamiento no tendría que disponer de nuevos fondos, sino utilizar los que ya tiene presupuestados para el salario ordinario del trabajador dado de baja".