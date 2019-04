El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha manifestado en relación a los fondos europeos que recibe Andalucía correspondientes al marco comunitario 2014-2020, que “no teme” que se puedan perder algunos de esos montantes por falta de ejecución porque, aplicando la llamada regla ‘N+3’, “las justificaciones, ejecuciones de proyectos” vinculados a esos fondos, “y la documentación justificando que se han realizado finaliza en 2023, de manera que hay un margen bastante amplio” para ello.

“Si hacemos nuestros deberes con normalidad, sin grandes planes extraordinarios, podemos acabar perfectamente todo en 2022, y dejar 2023 para el cierre, la finalización de algunos proyectos, flecos que hayan quedado sin finalizar, y hacerlo con bastante holgura y margen”, ha señalado Velasco en una entrevista a Europa Press, quien en todo caso ha subrayado que “desde la Consejería se está poniendo el foco en que los hitos que se han ido marcando se vayan cumpliendo”.De esta manera, “hay una monitorización del conjunto de programas comunitarios para chequear que efectivamente se van cumpliendo los plazos”.

El nuevo Gobierno de la Junta alertó la pasada semana que, transcurridos cinco años del horizonte 2014-2020 de la ITI, hay 14 proyectos, que suman un total de 74 millones de euros, que pueden perder su asignación debido a su inmadurez. Se trata de ideas como la potenciación del turismo de los pueblos blancos, que no tiene ni gerente, Ubrique Creativa, el Parque Tecnológico del Motor, el Centro Tecnológico del Vino, que no está diseñado, el de Sancti Petri o la propuesta de innovación para el sector del corcho. “Vamos a tener que correr mucho, tenemos 21 meses para algunos proyectos que datan del año 2016 y en los que no se ha hecho nada”, dijo Antonio Sanz, viceconsejero de Presidencia, tras la primera reunión de coordinación para estos fondos en este mandato.

Por su parte, los socialistas niegan la parálisis y asegura que la gestión de estos fondos ha sido ejemplar. “La ITI de Cádiz es la que tiene una ejecución más avanzada de España y ha sido puesta como ejemplo en Bruselas”, ha insistido Fernando López Gil, ex viceconsejero de Presidencia

Las cifras difieren de las aportadas por la nueva administración. Antes del traspaso de gobierno, se habían comprometido actuaciones por un importe de 366 millones, de los que 139,4 millones estaban en ejecución, según defienden desde el PSOE, sorprendidos de que “Sanz haya querido confrontar con la ITI”. “En absoluto hay peligro de perder los fondos. La Comisión Europea nos da de plazo hasta 2023. Eso se sabía casi desde el primer momento”, subraya.