ICCAT reconoce el aumento del atún rojo, pero no cede la cuota

Tras una semana de negociaciones, la comitiva gaditana presente en la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, la ICCAT por sus siglas en inglés, regresa satisfecha a medias con los logros que se han obtenido en la ciudad croata de Dubrovnik.

Así, para el atún rojo del Atlántico Norte y Mar Mediterráneo, se sustituye el plan de recuperación por un plan de ordenación plurianual, con un Total Admisible de Capturas (TAC), de 32.240 toneladas para 2019 y 36.000 toneladas para 2020, mientras que para las demás especies como el pez espada, merlines y especies tropicales todo sigue igual.

Entre líneas, el cambio de un plan de recuperación a un plan de gestión permite reconocer una recuperación de la especie como vienen defendiendo las empresas que explotan las almadrabas que se calan frente a las costas de Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa. Ese cambio de momento no se verá recompensado con un aumento de la cuota para la próxima campaña, ya que el porcentaje logrado, ya estaba previsto desde el año 2017, y que se mantendrá hasta 2020.

En cifras, para la próxima campaña la cuota que se podrá extraer en España será de 5.559 toneladas a repartir entre los almadraberos, además de las flotas de caña y líneas de mano que operan en el Campo de Gibraltar.

Según los datos aportados por el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), Pedro Maza, presente como observador en este encuentro junto a la Comitiva Andaluza, se recupera un 9% de la cuota. Ahora queda la publicación de un Real Decreto, en el que se ordenará y repartirá las toneladas para todo el sector de cara a la próxima campaña. Maza considera esta subida como “mínima”, lamentando que se los pesqueros canarios vean subir su cuota, quedando el resto de flotas con cifras parecidas a las del pasado año.

Entre las medidas de control y disposiciones aprobadas, se permitirá la pesca de atún rojo con cerco en el Atlántico este y Mediterráneo durante el periodo del 26 de mayo al 1 de julio. No se autorizará el traspaso de cualquier cantidad de cuota no utilizada. Tampoco será autorizado el traspaso de los atunes rojos vivos no sacrificados a menos que se implemente un sistema reforzado de control y se comunique dicho sistema como parte integral del plan de control y seguimiento.

La talla mínima para el atún rojo capturado en el Atlántico este y el mar Mediterráneo será de 30 kilos o 115 centímetros de longitud a la horquilla y queda prohibida la comercialización de atún rojo capturado en la pesca de recreo y deportiva. Queda prohibido también el uso de cualquier medio aéreo, lo que incluye aviones, helicópteros o cualquier tipo de vehículos aéreos no tripulados, para buscar atún rojo.

La Comisión establecerá y mantendrá un registro en la ICCAT de todas las almadrabas de túnidos autorizadas a pescar atún rojo en el Atlántico Este y Mediterráneo. A efectos de esta recomendación, se considerará que las almadrabas de túnidos no incluidas en el registro no están autorizadas a ser utilizadas para pescar, retener y participar en cualquier operación de captura, transferencia, sacrificio o desembarque de atún rojo.