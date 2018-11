"Los médicos llevan razón"

Los centros de salud de la capital gaditana fueron este martes un reflejo de lo que ocurrió en toda la provincia: el seguimiento de la huelga de los médicos de Atención Primaria fue muy desigual en la ciudad. Hubo centros, como el de La Paz, en los que el 100% de los facultativos secundaron la protesta, mientras que en otros, como Puerta Tierra, casi no se notó la jornada de huelga.

El ambiente que se respiraba en cada centro de salud y los comentarios de los usuarios desvelaban cómo estaba siendo el seguimiento de la huelga. En cualquier caso, los ciudadanos, en su mayoría, mostraban comprensión hacia las reivindicaciones de los facultativos.

En el caso del Centro de Salud Puerta Tierra, se veía una afluencia normal de pacientes. No había quejas. Una pareja mayor comentaba al salir del centro que habían sido atendidos con normalidad, "hasta hemos entrado antes de la hora", aseguraba la mujer.

Nada que ver con lo ocurrido en el Centro de Salud La Paz, donde todos los médicos secundaron la huelga. De hecho, en muchas consultas podía verse un cartel en la puerta anunciando que el doctor que la atiende estaba ejerciendo su derecho a la huelga.

Una señora que acudía para solicitar una baja laboral en este centro de salud tuvo que irse sin ser atendida porque su médico estaba de huelga. "Tenía cita para hoy y no me habían avisado de que había huelga. He tenido que pedir cita para mañana", manifestaba esta mujer, quien comentaba con resignación que "casi todas las consultas estaban cerradas".

Un hombre mayor salía más molesto del centro de salud, ya que había acudido a primera hora, porque tenía cita, "y me dijeron que volviera a las doce, pero he tenido que irme sin que me vea el médico".

El seguimiento en el Centro de Salud Puerta Tierra fue mínimo, mientras que en La Paz fue del 100%

A las doce tenía cita un matrimonio, que también se iba del centro de La Paz sin ser atendido por su médica, que estaba ejerciendo su derecho a huelga. Esta pareja hablaba maravillas de su doctora y entendía los motivos de la protesta. "Los médicos llevan razón, comprendemos que estén de huelga. Alguna vez que he visto a mi médica a las tantas me ha llamado la atención de que todavía estuviera en el centro de salud y ella me ha contestado que todavía tenía que hacer varias visitas domiciliarias", afirmaba el hombre.

Como estas personas, muchas otras se fueron ayer del Centro de Salud La Paz sin ser atendidas por sus doctores.

En el caso del Centro de Salud La Merced, desde el Sindicato Médico lanzaron la queja de que habían designado para los servicios mínimos a los médicos que precisamente habían manifestado su intención de ir al a huelga. Por la mañana, sólo había dos facultativos pasando consulta y los pacientes, algunos fueron atendidos por estos doctores mientras que otros prefirieron pedir cita para otro día y ser atendidos por su médico.

El presidente del Sindicato Médico en Cádiz, Pedro Calderón, pedía comprensión a la población respecto a esta huelga "porque la hacemos por ellos. El pilar de nuestras reivindicaciones es poder tener más tiempo para poder atenderlos. En definitiva, lo que pedimos es poder llevar a cabo una atención sanitaria digna y de calidad".

La realidad es que los usuarios de los centros de salud de Cádiz con los que hablamos, en su mayoría, comprendían perfectamente la situación de los médicos.

Una señora mayor que salía al mediodía del Centro de Salud La Merced con su hija afirmaba que ellas apoyaban la huelga de los médicos "porque la Atención Primaria es muy importante. Aquí se evita que la gente empeore su salud". La hija expresaba su impresión de que la situación había empeorado en los últimos años. Ponía como ejemplo: "Antes, para una analítica te daban cita de un día para otro y ahora tienes que esperar hasta dos semanas para hacerte una analítica. Eso no es normal".