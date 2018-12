El gobierno provincial defiende su labor contra la pobreza energética

La Diputación ha defendido su labor contra la pobreza energética para contestar a las críticas de Podemos, que lamentaba la falta de fondos e incluso los recortes en esa materia pese a tener un Plan contra la Pobreza Energética.

El diputado del área económica, Jesús Solís, ha asegurado que leyó “estupefacto” las criticas del partido en Diario de Cádiz cuando “llevamos tres años incluyendo 300.000 euros” para este proyecto y “hemos llegado a un acuerdo con las eléctricas por el que no se están haciendo cortes en los suministros en los municipios de 20.000 habitantes, siempre que haya un aval del asistente social”.

“Este tipo de comentarios no se explica cuando desde la Diputación se está haciendo lo posible para ayudar en estas situaciones y es pionera en este tipo de medidas”, ha manifestado Solís, que entiende que el diputado de Podemos y alcalde de Cádiz, José María González, “debe estar en campaña”. “Si lo está, que no use a la Diputación”, ha añadido ante la pregunta de los periodistas en la rueda de prensa sobre el balance del Servicio Provincial de Recaudación esta mañana.

El diputado del PSOE ha afirmado que en asistencia social primaria “ocupamos 55 millones de euros del presupuesto y que en Bienestar Social ha subido en los dos últimos años más de 9 millones d euros”. Respecto a la política de eficiencia energética, “hay partidas de hasta 8 millones de euros en el IEDT para cambios a iluminación eficiente baja en carbono en los municipios y la Agencia de la Energía lo hará en los edificios públicos de la Diputación, destacando los 1,5 millones para el Instituto Rosario.

Para Podemos, el bagaje del Plan de Pobreza Energética es “bastante pobre”. “Sólo han hecho cuatro talleres, pero literal, y se han sentado con las eléctricas para firmar un convenio mediante el cual se consigue aplazar los cortes del suministro. Nada más”, afirmaron.