El acuerdo del Brexit incluirá un protocolo específico sobre Gibraltar

El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para hacer efectivo el Brexit contará con un protocolo específico en el que quedarán recogidos los aspectos que afecten a Gibraltar. Así lo avanzó el Gobierno español tras la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier.

La cita se celebró con motivo de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se llevará a cabo los próximos miércoles y jueves en Salzburgo (Austria) y en la que las negociaciones del Brexit forman parte de la agenda.

Las cuestiones de la salida del Reino Unido que afectan a Gibraltar fueron uno de los principales asuntos analizados en ese encuentro, en el que Barnier y Sánchez abordaron también otros aspectos que se encuentran abiertos en la negociación del Brexit, como la frontera de Irlanda del Norte y las bases británicas en Chipre.

Sánchez y Barnier se mostraron de acuerdo en mantener el actual calendario que prevé finalizar las conversaciones sobre el divorcio antes del Consejo Europeo de octubre y, para ello, como condición previa, esperan que se haya concluido el acuerdo específico sobre el Peñón. El Gobierno ya ha manifestado su intención de que Gibraltar no se convierta en el último escollo para cerrar las negociaciones de la salida del Reino Unido en la UE.

Durante su visita a Madrid, Barnier mantuvo también una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien aseguró que España utilizará la negociación del Brexit y el futuro estatus de Gibraltar para obtener "las cosas más positivas posibles" para los españoles del Campo de Gibraltar.

En su comparecencia del pasado día 13 de septiembre ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Borrell afirmó que España no utilizará las negociaciones para reclamar la soberanía de Gibraltar, ya que la prioridad es mejorar la situación de la comarca limítrofe. Una postura que explicó que no supone "ninguna renuncia" sobre la reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, al mismo tiempo que precisaba que el diálogo sobre el Brexit no es el marco adecuado para ello.

Barnier dio tras la cita con Sánchez su "total apoyo" a España en las negociaciones sobre Gibraltar y destacó que éstas deben "concluir lo antes posible". Lo dijo el francés en su cuenta de Twitter: "Total apoyo a España en sus negociaciones con Reino Unido sobre Gibraltar, que deben acabar cuanto antes". "Un acuerdo con Reino Unido es posible si se mantiene la integridad del mercado único", añadió, en un momento en que apremia el plazo para alcanzar un acuerdo.

El nuevo negociador británico, Dominic Raab, ya ha viajado dos veces a Bruselas en lo que va de mes y este viernes Barnier y él volvieron a hablar. Según relató éste, fue un diálogo útil sobre los progresos que han logrado sus equipos, aunque quedan "diferencias sustanciales" sobre asuntos como la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, las indicaciones geográficas protegidas o la competencia el Tribunal de Justicia de la UE.

En las directrices de las conversaciones de los 27 con el Reino Unido ya quedó establecido que todos los aspectos del Brexit que afecten a Gibraltar serán objeto de una negociación directa entre los Gobiernos de España y Reino Unido y, por lo tanto quedarán recogidos en un protocolo específico dentro del acuerdo de retirada, ya que no implican a todos los socios.

El viaje de Barnier a Madrid forma parte de su ronda habitual por las capitales europeas -visita una cada semana- pero se produce justo en vísperas de la cumbre informal en la que los europeos quieren dar un empujón definitivo al acuerdo.

El deseo de la Comisión Europea es que el arreglo bilateral entre Londres y Madrid para que el periodo transitorio del Brexit se aplique también a Gibraltar esté listo antes que el acuerdo global, y luego tendrá que incluirse en él. La clave es que la aplicación a Gibraltar del régimen futuro es algo que depende de un acuerdo bilateral entre los dos Gobiernos, y en él no entra la Comisión Europea, que solo puede prestar asistencia técnica sobre cómo incluirlo en el acuerdo global.

Sánchez y el negociador de la UE también trataron sobre la situación de la compañía aérea Iberia tras la salida del Reino Unido de la UE, así como temas relativos al medioambiente, la pesca y la libre circulación de personas.