"Somos el único partido que garantiza no gobernar con el PSOE"

Ana Mestre, número 2 de la lista del PP por Cádiz al Parlamento Andaluz, dice que su partido está “cohesionado” y que es el único que “garantiza no gobernar con el PSOE”.

–¿Esperaba encabezar usted la lista del PP por Cádiz?

–Mire, yo siempre he estado a disposición del PP. Soy la vicesecretaria del PP andaluz, y siempre he sido muy consciente de la situación del partido, de las necesidades y desde luego, donde mi partido quiera que esté apostando, allí estaré. No creo que esto sea cuestión del número sino de suma y lo que cada uno pueda aportar al proyecto del PP de Cádiz, Y en este caso, siendo la número 2, estoy muy orgullosa, porque estoy dando lo mejor de mí misma para hacer posible que Juanma Moreno, que es en lo que vengo trabajando en los últimos años, sea el presidente del Gobierno en Andalucía.

–¿Le ha pesado al PP gaditano el apoyo a Soraya?

–No, yo creo que está todo el mundo perfectamente representado. No ha consistido en eso, en apoyar a una persona o a otra. Somos un equipo cohesionado y que estamos trabajando conjuntamente en lo único que nos interesa, que es dotar a la provincia de mejores recursos para hacerla más competitiva, crear empleo y dejemos de estar en la cola. Creo que estamos trabajando en un sola dirección, independientemente de lo que apoyara cada uno.

–A Pablo Casado lo estamos viendo mucho por la provincia

–Es que nuestro presidente está haciendo una magnífica campaña junto al presidente andaluz para ayudarnos también a conseguir ese cambio que todos ansiamos. Y es de agradecer. Eso demuestra la fortaleza y la cohesión que tiene el PP en estos momentos.

–¿Teme que se hagan realidad las encuestas donde les adelanta Ciudadanos?

–No hay mejor encuesta que la del 2 de diciembre. En los últimos años no se ven hechas realidad y son incluso totalmente contrarias. Nosotros seguimos trabajando con la misma ilusión para llegar a todos los rincones de la provincia porque creemos que es un proyecto que merece la pena y estamos convencidos de que somos la única alternativa y el único que garantiza no gobernar con el PSOE.

–¿En qué se quieren diferenciar de Ciudadanos?

–El Partido Popular y sus cargo públicos somos garantía de ese cambio moderado y somos políticos de nuestro tiempo. Somos gente que no solo ahora queremos propiciar un cambio en nuestra tierra, sino que venimos muchos años trabajando para propiciarlo. Y lo hemos hecho con un equipo de todas las edades, que conocemos perfectamente las materias con las que trabajamos, y con experiencia de gobierno. Es muy fácil hablar cuando no se ha gestionado ni un euro público. Y no le he dicho que nosotros no hemos gobernado con el PSOE y Ciudadanos sí. Ciudadanos ya no está para estrenar, por más que quiera transformar su mensaje. Ha gobernado con Susana Díaz, le ha aprobado los presupuestos. Si tan mala es como dicen ¿qué hacían aprobándole los presupuestos? Y se apunta que echaron a Chaves y Griñán cuando no está ni personado en la causa de los ERE. Los que sí estamos somos el PP, que empezamos a denunciar valientemente el asunto. Hay que ser coherente y sensato con lo que apoyamos cada uno en cada momento y la doble moral le puede pasar factura.

–¿Me diría un par de proyectos concretos de su programa?

–Un par de ellos se quedan cortos, son muchos e importantes. Pero el desdoble de la Arcos-Antequera para nosotros es fundamental; es imprescindible la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones y la generación de 600.000 puestos de trabajo con bajada de impuestos, que está muy trabajado en el programa de Juanma Moreno. Pero también es imprescindible un modelo sanitario diferente, hay muchas reivindicaciones de profesionales estos años; la Cádiz-Huelva, el desdoble Rota-Chipiona o o el estatus especial para el Campo de Gibraltar.

–¿A qué se refiere con un modelo sanitario diferente?

–A que, para empezar, se gestiona desde un punto de vista muy político. Para nosotros va a prevalecer la experiencia y los profesionales sanitarios a la cercanía política, que es lo que sucede en estos momentos. Los cargos intermedios, en muchísimos casos, son definidos por afinidad política, entonces partiendo de eso será diferente. El PP no va a hacer uso y abuso de los cargos de libres designación, vamos a profesionalizar los cargos intermedios, mejorar las unidades de gestión clínica y la atención primaria, que es la base de la eliminación de listas de espera y el colapso generalizado de las urgencias.

–El PSOE le echa la culpa a José Ortiz que no esté abierto el hospital de Vejer, ¿qué le parece?

–Lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Ha sido incapaz de abrir el Chare, después Hare, y ahora Har, y ahora en plena campaña no tiene respuesta ante la situación de abandono y estado en el que se encuentra. Porque asumir el fracaso sería asumir la ineficacia del Gobierno de Susana Díaz.

–¿Le perjudica al PP declaraciones como las que hizo Isabel García Tejerina sobre la educación de los niños andaluces?

–Es que hay un problema, que cuando se critica la gestión, aquellos que la ejercen, enseguida se dan por aludidos y pasan al papel de víctimas. Ni más ni menos vino a decir lo que dice el informe PISA, tal cual, y dice que desde hace años Andalucía está a la cola en materia educativa, es la comunidad autónoma que menos invierte por alumnos. No viene a insultar a nadie la señora Tejerina, sino que viene a poner de relieve lo que está pasando con un gobierno socialista que es incapaz de resolver los problemas de los andaluces.