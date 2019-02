Ana Mestre: De Jerez a Cádiz pasando por Sanlúcar

Ana Mestre García forma parte del círculo de confianza del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Por ello, desde hacía semanas estaba en las quinielas de los elegibles para ostentar alguna responsabilidad de peso en el organigrama diseñado por el PP y Ciudadanos. Finalmente será la delegada del Gobierno andaluz en la provincia.

Si por algo destaca el currículum político de Mestre es por su bagaje metropolitano. Y lo es porque aspiró a ser concejala en Jerez, tuvo acta de concejal en Cádiz —donde ostentó las delegaciones de Educación y Mujer en dos gobiernos de Teófila Martínez— y en 2015 aspiró a la Alcaldía de Sanlúcar.

La nueva delegada del Gobierno andaluz en la provincia tiene 37 años pero ya cuenta con un amplio recorrido político. Se afilió al PP en 2000 y dos años más tarde ya era la presidenta en Jerez de Nuevas Generaciones. Considerada ya entonces una de las promesas del partido, le valió para entrar en la candidatura de María José García-Pelayo a la Alcaldía de Jerez en 2003. Sin embargo, no logró ser elegida, un acta de concejal que obtuvo cuatro años más tarde no en su ciudad natal sino en Cádiz estrenándose así con responsabilidades institucionales.

Por aquel entonces, era presidenta provincial de Nuevas Generaciones y Teófila Martínez se fijó en ella como una de las promesas de los populares en la provincia. Fue uno de los fichajes de la lista con la que Martínez logró su cuarta mayoría absoluta consecutiva. En el Consistorio gaditano ocupó las delegaciones de Educación y Mujer, responsabilidades que dejó en 2012 cuando fue elegida parlamentaria andaluza. Desde entonces ha ocupado un escaño en el hemiciclo del antiguo hospital de las Cinco Llagas.

Ahora bien, el partido recurrió a ella en 2013 para ponerse al frente del PP en Sanlúcar de Barrameda. Así, en una decisión de la ejecutiva provincial dirigida por Antonio Sanz, se cesó a toda la junta directiva del partido y se encomendaba a Mestre no solo dirigir el partido sino liderar la candidatura a la Alcaldía para las municipales de 2015. Era el remedio que pensó el partido para hacer frente a un PSOE donde Irene García daba el relevo al actual alcalde, Víctor Mora.

La apuesta no arrojó el resultado esperado porque el PP no solo no recortó distancia con el PSOE sino que retrocedió en votos y concejales respecto a los obtenidos en 2011. Aun así, ha mantenido la presidencia local del partido aunque para los comicios del próximo año el PP presentará otra candidata, concretamente a Carmen Pérez.

Mientras, en el Parlamento andaluz, Mestre ha ido ganándose un puesto hasta hacerse un hueco en el círculo de confianza de Moreno, circunstancia que le valió para ser la número uno de la candidatura por la provincia para las autonómicas en 2015 y la número 2 en las del pasado 2 de diciembre.

En su actividad parlamentaria, se estrenó en la novena legislatura (2012-2015) como portavoz de la Comisión de Presidencia e Igualdad y como vocal de la de Justicia e Interior, de la que con posterioridad fue portavoz de su grupo.

En la siguiente legislatura pasó a ser designada vocal de la Comisión de Salud por su grupo parlamentario. Y hace tres años fue incluida en la ejecutiva regional del PP andaluz donde es vicesecretaria de Sociedad del Bienestar —fue la coordinadora de la ponencia sobre políticas sociales en el congreso regional de 2015—.