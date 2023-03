V ENGO del futuro pero no quiero asustar con las fechas solo os digo que soy joven y todavía no hemos pasado del año dos mil cien aunque no queda mucho, soy español como podéis imaginar, porque estoy escribiendo en este idioma y perdonadme los puristas del idioma que sois ya unos viejos pero esta es la forma en que se escribe ya en mis años.

Hace muchos años unas personas nos hicieron el favor a los estudiantes de ir quitando poco a poco las oraciones en las clases de lengua y por completo de selectividad que no hacía más que penalizarnos en el examen, mis abuelos dicen que aquellas normas eran importantísimas para conocer el español que hablan más de seiscientas millones de personas pero mis padres consiguieron quitarlas porque eran inútiles, para qué queremos tantas normas para una cosa que solo se habla. Pobres chicos que siguen haciendo análisis de oraciones en los exámenes de la escuela en otros países que no sirven más que para suspender no? Los chicos que consiguieron que el gobierno quitara el análisis de frases del colegio deberían ser héroes son mis ídolos, ahora solo tenemos que escribir un texto y los profesores nos lo califican según lo espectacular que sea el texto así que yo meto muchos personajes nuevos y cosas que hagan sorprender al espectador con explosiones en el guion y giros que lo hacen muy transmedia que es lo que manda, esa gente antigua no sé cómo podía sobrevivir con tantas estupideces que si sujeto verbo predicado que si oraciones subordinadas que era lo que tenían mis abuelos.

Para qué quiero yo saber lo que escriben los sudamericanos si ya hay aplicaciones que traducen al momento lo que quieren decirme? Lo conecto al teléfono y me lo va cantando en voz alta para entenderlo, no tiene sentido y a mí que me gusta leer ya hay gente que está traduciendo los libros al lenguaje moderno y no que no puedo coger ni una novela de casa de mis abuelos porque tienen muchas comas y es lentísimo leerlo. No sé cómo han vivido esta gente tanto tiempo sin audiolibros ni las inteligencias que te hacen las novelas a partir de una idea que son lo más incluso las hay de amor yo hace poco le escribí una a una persona que me gustaba antes de una cita para sorprenderla, y funcionó a la perfección. cuando le mandé el enlace de la novela y fue swippeando para consumirla me mandó su reacción en directo y quedamos ambos alucinados.

Mi abuela se ríe pero es que no comprende a la gente joven, cuando le digo "estaba hambriento, ya he comido por fin" me responde "espero que el por fin estuviese en su punto" y cosas así porque dice que no puntuamos bien y que es por culpa de los exámenes de lengua que tenemos ahora en bachillerato. Si en 2023 esas cosas las quitaron de la selectividad será por algo así que no creo que haya que volver a ella, las cosas han cambiado y los jóvenes queremos una educación más dinámica y menos aburrida y más adaptada a nuestras necesidades no necesitamos tantas normas si la tecnología y las aplicaciones ya se han ajustado a estos cambios.

Este texto de arriba podría ser perfectamente posible en cuestión de años. Qué caos, ¿no? Avanzamos hacia un panorama en que el español se maltrata sistemáticamente. Imaginemos por un segundo -cosa posible- que así se expresara un ingeniero, un médico, abogado, juez, técnico de la Administración o ¡un periodista!

Las nuevas pruebas de Selectividad han eliminado el análisis de oraciones. ¿Qué disparate es este? En su lugar, los estudiantes tendrán que escribir un texto en que demuestre sus conocimientos sintácticos. ¿Para qué sirven las frases?, nos preguntábamos los alumnos en el colegio. Ya con la madurez, hemos obtenido la respuesta: para tener orden en nuestra lengua; conocer la gama de posibilidades que ofrece el español sólo con las normas de puntuación; evitar ambigüedades del lenguaje o expresarnos de manera correcta con casi seiscientas millones de personas nativas. Se ve claro arriba, ¿no?

Hacen falta normas, teoría pura, y rigor en el aprendizaje de nuestra lengua. Somos la envidia de más de medio mundo por conocer, de manera innata, un idioma que cada vez es más importante y quieren aprender más personas. Entonces, ¿cómo es posible que desde el Gobierno de España se elimine la norma básica del español de las pruebas de Selectividad? El lenguaje es práctico, como conducir, pero a la DGT no se le ocurriría jamás eliminar la prueba teórica del carné de conducir alegando que en el práctico ya se pueden demostrar esos conocimientos. O eso espero.