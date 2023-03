Una moción para adelantar las elecciones

Mañana comienza en el Congreso el debate de la moción de censura que Vox ha presentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que encabeza el economista Ramón Tamames como candidato al relevo. El grupo parlamentario de Santiago Abascal está legitimado para exigir una responsabilidad política al presidente, tal como recoge el artículo 113 de la Constitución, aunque se hace necesario recordar que la fórmula incluye la presentación de una alternativa y de un programa de Gobierno. En esta ocasión, Tamames llega al Congreso para desplegar una crítica general al Gobierno de coalición, pero su programa se reduce a convocar elecciones generales para que sean los españoles quienes decidan ahora quién liderará el Ejecutivo. Cuando apenas queda medio año para que finalice la actual legislatura, no parece que confluyan razones para ir de modo inmediato a las urnas. No es la primera vez que un partido acude a esta fórmula a sabiendas de que la votación está perdida, tanto PP como PSOE y Podemos presentaron mociones en su día para confrontar programas y trata de obtener un rédito electoral en función de la credibilidad de la que gozasen sus propuestas. Eso no las invalidan, pero el prólogo indica que Vox recogerá más perjuicio que beneficio. Hay que apuntar que es la segunda ocasión en que Vox presenta una moción en esta misma legislatura. Su idea de buscar una figura política de prestigio y que provocase el consenso de una parte importante del Congreso ha sido fallida. El PP no se va a sumar, y entiende que Vox sólo busca una fórmula de salvación que, además, puede repercutir en beneficio del Gobierno de coalición. No obstante, no es un asunto tan secundario como para que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, siga las sesiones desde su despacho en la sede de Génova. Aunque no guste, es un asunto serio que exige otra actitud.