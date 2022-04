Las mascarillas y la prudencia

La Junta de Andalucía es partidaria de mantener la obligatoriedad de las mascarillas en interior al menos durante un mes y medio más. El presidente, Juanma Moreno, lo ha justificado como una medida de prudencia ante las concentraciones de público que inevitablemente se producirán por el calendario de fiestas que ahora se inicia en la región y que tiene su primera gran prueba en la Semana Santa que arranca este domingo. Pero hay otros factores que también apuntan a la conveniencia de mantener la medida que se ha demostrado más eficaz a la hora de prevenir los contagios sin cortar la interacción social. El principal de ellos es la constatación de que, aunque haya dejado de estar en la primera línea de las preocupaciones colectivas, el virus es una realidad que no se ha ido y que en las últimas semanas presenta una evolución, tanto en España como en el resto del mundo, que no invita al optimismo. Parece, por tanto, adecuado no dar la pandemia por amortizada y aprender a convivir con ella a base de prudencia y autocontrol, mientras la presión hospitalaria se mantenga y las capacidades del sistema de Atención Primaria no se colapsen. En la fase en la que estamos, la prevención de los contagios entra en el ámbito de la responsabilidad personal, pero no está de más que se mantengan algunas normas colectivas que han demostrado su eficacia. Aunque en un plazo prudencial la mascarilla dejará de ser obligatoria en los interiores, sí parece existir suficiente consenso científico y social en que será necesario seguir llevándola en algunos ámbitos, como los centros sanitarios, las residencias de mayores o los transportes públicos. Pase lo que pase en los próximos meses, el coronavirus nos habrá dejado algunas enseñanzas valiosas que tendremos que asimilar, como que la sanidad pública, por muchos recursos que se le pongan, siempre será frágil y que la salud colectiva es una responsabilidad que nos implica a todos.