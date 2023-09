La concentración celebrada el domingo en Madrid fue un acto de afirmación de un PP necesitado de una dosis de autoestima tras el revés del 23 de julio. Pero representó algo más: la masiva asistencia que registró, por encima de las previsiones más optimistas de los convocantes, habla de un malestar social por la amnistía que se va asentando en capas sociales amplias, no sólo en las más conservadoras. El desgarro interno en el PSOE provocado por esta misma cuestión refleja un conflicto generacional que no es nuevo, pero que la cuestión del perdón a los protagonistas del golpe de 2017 en Cataluña ha exacerbado como nunca antes. No es un problema de edad o de compartir o no los valores fundacionales de la Transición; es algo más profundo que afecta a la propia concepción del Estado y al papel que debe jugar una organización con la fuerza y la historia del PSOE. Ambas circunstancias deberían hacer reflexionar a un Pedro Sánchez que ha decidido subir la apuesta al máximo para conservar el poder. Los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno y desde la dirección del partido para anestesiar a la opinión pública es un claro indicador de lo difícil que es hacer pasar por una negociación normal la que ya está en marcha. En este ambiente, hoy se inicia en el Congreso un debate que tiene mucho más de moción de censura contra el próximo candidato que de investidura del que comparece. Alberto Núñez Feijóo sube a la tribuna con una única ventaja dialéctica: el riesgo que supone para la estabilidad democrática el precio que los separatistas han puesto a la investidura del candidato Sánchez y que éste está dispuesto a pagar. Al líder del Partido Popular le corresponde desde hoy encabezar una oposición de denuncia para concienciar a la sociedad, no sólo a sus votantes, de la gravedad del momento. Cualquier otro planteamiento en el debate que se inicia hoy es inútil.