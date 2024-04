Normalizar a Bildu

Existe una coincidencia casi total en las encuestas publicadas el pasado lunes, último día legal para hacerlo, sobre las elecciones vascas del domingo. Bildu va a ser, aunque por márgenes estrechos, el partido más votado. Aunque finalmente no se dé el resultado que anticipan los sondeos –los errores han sido más frecuentes que los aciertos en los últimos años–, sí cabe extraer una conclusión de la anodina campaña que han desarrollado los partidos vascos: Bildu es una fuerza política normalizada y la sombra que proyecta ETA no es un factor determinante en la valoración de los ciudadanos. La responsabilidad de este fenómeno, en el que hay una voluntad real de ocultación de lo que fue el fenómeno terrorista, hay que atribuirla a Pedro Sánchez y a la política de pactos con la que llegó al poder tras la moción de censura de 2018. En estos cinco años largos los socialistas han hecho del partido que maneja Arnaldo Otegi uno de sus socios preferentes, aunque esta formación siga metiendo en sus listas a condenados por pertenencia a la banda terrorista y no haya sido capaz de condenar las actuaciones que durante medio siglo ensangrentaron España. No es en absoluto descartable que con los resultados del domingo en la mano se abra paso una fórmula de colaboración en el Parlamento vasco entre socialistas y Bildu. El Partido Socialista de Euskadi niega tajantemente esa posibilidad. Pero nadie duda a estas alturas que se hará lo que convenga a Pedro Sánchez para mantener su estabilidad en el Congreso. La decisión final no se adoptará en el País Vasco ni tendrá en cuenta las circunstancias que allí se dan. No deja de resultar una paradoja trágica que mientras el Gobierno tiene en la recuperación de la memoria del franquismo y de la Guerra Civil una de sus líneas básicas de propaganda, contribuya con el blanqueamiento de Bildu a que se borre la memoria de las víctimas de ETA, hasta el punto de que en estas elecciones nadie haya hablado de ellas.