Excesiva cautela mientras el virus avanza

Las medidas adoptadas ayer por la Junta de Andalucía ante el preocupante avance del coronavirus en algunas localidades se pueden considerar suaves y graduales, sobre todo si se tiene en cuenta que se había especulado con otras de mucho mayor calado. Por ahora, la administración autonómica va a extender los cribados y a endurecer las restricciones en los aforos sociales ya existentes en Granada, Sevilla, Jaén y Córdoba. Como medida estrella en estos lugares, se va a obligar a bares y negocios de restauración, que tendrán que reducir sus aforos al 50%, a cerrar sus puertas a las 22:00 horas, así como obligar a sus clientes a llevar puesta las mascarillas en veladores y barras. Los grupos en estos locales no podrán superar las seis personas. Entre otras medidas, también tendrán que portar mascarillas los que practiquen deportes en lugares públicos al aire libre (como los corredores en los parques, por ejemplo) y las bodas - y otras celebraciones civiles o religiosas- no podrán tener los más de 30 invitados. Sin embargo, la Junta ha evitado el cierre de ninguna ciudad y, aunque en un principio pidió autorización para decretar un toque de queda en Granada, esta figura ha quedado por ahora en suspenso a la espera de que se analice más detalladamente sus implicaciones jurídicas. En general da la sensación de que la Junta ha preferido actuar con excesiva prudencia en las nuevas medidas. Quizás porque sus responsables son conscientes del daño económico que se le puede hacer al amplio sector de la hostelería, tan castigado en esta crisis y que tanto empleo genera en la región. Pero no se termina de comprender que al mismo tiempo que lanzan mensajes muy alarmantes sobre el avance del coronavirus, las autoridades muestren luego un exceso de recato en las decisiones. Si estamos llegando a los mismos números de la primera oleada y todo indica que la situación empeorará en los próximos meses, ¿por qué no se adoptan medidas más drásticas que limiten la movilidad de las personas? Los mismos que ayer decía que no les "temblaría la mano" se muestran ahora cautelosos, lo cual puede ser acertado, pero habría que explicarlo mejor.