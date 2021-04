Una EPA engañosa para Andalucía

Cerca de veinte mil parados menos. Ése es el dato -19.300 para precisarlo- que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) para la comunidad autónoma de Andalucía. Quedarse sólo en el guarismo, que en sí mismo sería un indicador positivo, resulta engañoso. El descenso del número de parados que muestra el sondeo es ficticio porque gran parte de las personas que dejan de ser desempleados respecto a la última EPA, la conocida en enero pasado y que valoraba el año 2020 al completo, han pasado a la inactividad y no buscan empleo, razón por la que la encuesta las elimina del balance de parados. Y es que la propia encuesta lo certifica: en el primer trimestre de 2021 se han perdido 30.800 empleos andaluces. Es decir, no baja el dato del paro en la EPA porque crezca el empleo, sino que las restricciones que la pandemia ha seguido imponiendo entre enero y marzo a la actividad económica para contener el contagio del Covid-19 en su tercera ola es la razón principal por la que muchos trabajadores han dejado de buscar una ocupación. Pero, con la relajación de las medidas que se va a aplicar en este segundo trimestre del año, esas personas volverán a buscar empleo y quienes no lo encuentren serán contabilizados de nuevo como desocupados. Hasta la propia Junta de Andalucía reconoció ayer que la bajada del paro en la comunidad es engañosa, atribuyéndola al cambio de la metodología que se emplea para elaborar la EPA. En toda la comunidad el empleo autónomo se ha desplomado y, sdemás, ha sufrido un importante retroceso en las dos provincias donde el turismo pesa más en su Producto Interior Bruto: Málaga y Cádiz. De cómo evolucione la pandemia y se recupere el sector servicios dependerá si es un problema coyuntural por el Covid o no. También Sevilla sufre por la caída del empleo industrial. Es un serio aviso, teniendo en cuenta que este sector mantiene grandes incertidumbres en la industria aeronáutica o en empresas que concentran mucho empleo y lo tienen en riesgo, como Abengoa. En el resto de las provincias el empleo agrícola ha permitido mitigar el daño de la pandemia. En definitivo, la crisis sanitaria tiene una clara repercusión en el empleo y las políticas para reactivar la economía andaluza son urgentes.