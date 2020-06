Los recursos finitos

Para hacer un cesto hace falta mimbre; para un jersey necesitaremos lana; para un mueble, madera; si queremos elaborar un plato requeriremos cristal o porcelana; y así sucesivamente. Cada cosa que queramos producir tendrá su coste en materia prima de la que deberemos surtirnos. Las cosas de perogrullo. Hay elementos más complejos. Por ejemplo, si lo que buscamos es ofrecer un servicio probablemente necesitaremos personal para atenderlo. No se sirven las mesas solas en los bares, no se autorregistran los turistas en los hoteles, no se conducen solos los taxis o los buses. Cada recurso, ya sea material o humano es finito, no existe de manera etérea ni mana sin descanso. Y, por tanto, la capacidad que tenga el artesano de producir su obra, el albañil de levantar el muro, o la cadena de montaje de fabricar coches dependerá de los recursos que tenga. Esto se mantiene igual después del covid, así que, supongo que la lucha laboral también.