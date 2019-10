La provincia en el planeta

Incluir a la provincia de Cádiz como séptimo destino mundial en las rutas de la guía Lonely Planet es bueno, pero no exageren. Van rotando los destinos, y no aparecen los más evidentes. La ciudad recomendada para 2020 es Salzburgo (Austria), y entre las 10 primeras figuran otras dos europeas: Galway (Irlanda), que es la cuarta, y Bonn (Alemania), que es la quinta. Pero no incluyen a París, Londres, Roma, Viena, Praga, Venecia y las ciudades a las que va el turismo masivo. En las rutas, la primera es la Seda (que quiere potenciar Xi Jinping, el presidente de China), y cierra la lista de las 10 primeras la Amazonia, a pesar de que Bolsonaro la ha devastado, según denunció Kichi en Twitter.

Las malas lenguas dicen que las ciudades y las rutas aparecen en la guía Lonely Planet por enchufe. El glamour de la guía, en contra de lo que algunos suponen, no es como la de Michelín (que busca al turista gastronómico de lujo), sino que estaba orientada a los mochileros, si bien es cierto que hay mochilas chungas y mochilas de Samsonite. En sus apreciaciones sobre la provincia de Cádiz, destacan sobre todo a Jerez, mencionando a Lú, el restaurante de Juan Luis Fernández (de moda con su estrella Michelín), así como los tabancos. De paso, se congracian con Jerez, después de que hace un par de años mencionaran la Real Escuela de Arte Ecuestre como uno de los alicientes de Sevilla, ciudad en la que se celebró su gala (patrocinada por el Ayuntamiento) y fue seleccionada como destino preferente.

Igual que en otras publicaciones yanquis multinacionales, se fijan en la gastronomía. Como si esta provincia no hubiera existido hasta que la descubrió Ángel León. Después le habrían seguido una legión de imitadores. Curiosa es la apreciación de que "los cafés, restaurantes y alojamientos renuevan al Cádiz de origen fenicio". ¡Ay, si Melkart levantara la cabeza! En las recomendaciones no se apunta nada del carril para bicis, ni de las murallitas, castillos y baluartes de Cai; aunque citan a Vejer, el pueblo más castizo para los turistas de hoy en día.

A pesar de esas visiones, aparecer en Lonely Planet puede ser útil. Los yanquis que votan a Trump (y quienes no lo votan también) se enteran de que esta provincia existe, y que tiene un aeropuerto en Jerez, y que están renovando el Cádiz de origen fenicio llenándolo de bares. Será reina por un año, ya que en 2021 le tocará a otras ciudades y destinos, y la nuestra ya no será incluida entre las 10 mejores. Deben aprovechar para que conozcan los valores de esta provincia del planeta, y no sólo sus tópicos.