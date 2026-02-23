Protocolos

Cuarto de muestras
Carmen Oteo
Tralará
Cuando no se puede jugar bien al fútbol, se embarra el campo y así nadie juega. Es una técnica del chanismo–leninismo que el alcalde aplica de vez en cuando, instigado por algún asesor pelota que se cree Rasputin. Se ve que no es importante que hayan muerto este invierno cinco personas en las calles de Cádiz, lo importante es si Kichi ya hizo un protocolo para tratar a las personas sin hogar, así algún experto de casapuerta a sueldo de la ciudad de Cádiz, es decir retribuido por los impuestos que pagamos los que aquí vivimos aunque ellos vivan en el Río San Pedro, podía poner la máquina de picar carne a funcionar en lugar de preguntarse el fondo del problema: cuál es el motivo por el que tanta gente muere en nuestras calles. En ninguna población similar a Cádiz se han dado muertes este invierno; ni en Chiclana, ni San Fernando, ni El Puerto, ni Jerez, y en todas ellas el invierno ha sido tan crudo. Alguien debería bajar el balón al pasto en lugar de dedicarse a la bronca política, a echar la culpa al contrario. En Barcelona, con 20 veces más habitantes que Cádiz, ha habido los mismos muertos en las calles, pero se ve que lo importante es si Kichi hace 6 años puso por escrito lo que había que hacer con las personas sin hogar. Según parece la diferencia es que ahora no se ha puesto nada por escrito, aunque según el comité de la empresa de parques y jardines les obligan a tirar las mantas a los contenedores para que todo parezca más limpio. Mientras tanto se desconoce el paradero del concejal de Servicios Sociales, no se sabe a qué dedica su tiempo, cómo ejerce su responsabilidad. Ni ha hablado ni ha aparecido, un misterio del calibre de quién construyó las pirámides o si hay vida extraterrestre. Kichi actuó, según parece, movido porque algún vecino del barrio de la Viña se quejó de que unos soportales eran refugio para personas sin hogar, lo que provocaba malos olores y peleas, y el alcalde quiso ayudar a sus vecinos . Lo normal, todo concejal se arregla su calle. Da igual que al gobierno municipal se le diga que se deje de bronca y arregle el problema, ya saben lo que dijo Churchill: “en el parlamento he oído grandes discursos, algunos me han hecho cambiar de opinión, pero ninguno me ha hecho cambiar de voto”. Nadie escucha, nadie acuerda, solo vale la bronca, por si fuera poco se aplica la norma de que cuando no se quiere arreglar algo, se crea una comisión. Sorprendente que al PSOE no le importe que en su ciudad la gente muera en las calles, deben estar dedicados a chicharronadas, gambadas, berzadas, ostionadas y erizadas.
También te puede interesar
Cuarto de muestras
Carmen Oteo
Tralará
Brindis al sol
Alberto González Troyano
Retorno a Einstein y Freud
Monticello
Víctor J. Vázquez
Más que una sentencia
Con la venia
Fernando Santiago
Protocolos